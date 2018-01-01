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Земля ему пухом
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- Категорія: Наша пам'ять
- Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 12:05
Встретил соседок, обратил внимание на их опечаленные лица.
- Ой, не спрашивайте, потрясены, с глубочайшим прискорбием узнали о кончине нашего коллеги – бывшего фельдшера железнодорожной больницы Ивана Афанасьевича Ковтуна. Прожил он долгую и достойную жизнь, осенью ему исполнилось бы 99. Всегда удивляло, сколько испытаний выпало на судьбу ветерана войны и труда. Пережил все голодовки, на его глазах проходили трагическая коллективизация и жестокие события 37-го.
Великая Отечественная стала особым испытанием – фронт, укрепрайон под Могилев-Подольским, вражеский плен, концлагерь, - многое из услышанного мне известно, но из уст женщин звучало по-новому. - После освобождения – снова лагерь, теперь советский, проверяли на лояльность. Снова фронт, но тогда был уже в роте штрафников, которую бросили налаживать переправу. Ранение, госпиталь… Войну завершил на Балтике. Демобилизовался в 1946, вскоре направили на работу на Тернопольщину – край с весьма неприязненным отношением к «советам». Но наш будущий коллега в оставленном польском домишке обустроил медпункт, лечил местное население, слыл умелым специалистом, местные его приняли. Здесь его судьба пересеклась с судьбой нашей землячки, которая в том беспокойном краю обучала детей. Она и убедила переехать в Бахмач.
Он был не только медиком. Ивана Афанасьевича пригласили в школу преподавать рисование, в чем самодеятельный народный художник преуспел, создав несколько сот картин.
Испытания не прекратили преследовать И.А.Ковтуна – у пенсионера сгорело жилье, а на закате лет старика еще и ограбили.
Уже пребывая на пенсии, Иван Афанасьевич заходил к нам в поликлинику при каждом удобном случае. В свободные минуты с удовольствием общался, был интересным рассказчиком – многое повидал, многое знал.
Ушел последний фронтовик нашей больницы, вдвойне больно.
Знаем, что все напасти он пережил, благодаря вере в Бога. Запомнился он добряком и праведником, то помолимся за упокой души раба Божия новопреставленного Ивана.
Потеряли не только медики, в Бахмачской сельской ветеранской организации Иван Афанасьевич был одним из самых активных членов. И хотя последние годы жил в городе, связей с земляками не прерывал. Скорбят по его кончине и в селе. Земля ему пухом.
Борис Бобрышев
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