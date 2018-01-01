Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Наша пам'ять Світла пам`ять

Світла пам`ять

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Наша пам'ять
Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 10:34

У пору початку жнив Микола Гнатович Петренко традиційно перевідував свою другу малу батьківщину, сподівався побувати на Бахмаччині і минулого четверга.


Але плани не збулися, склалося інакше - делегація засмучених бахмачан вирушила до Чернігова, щоб провести у останню путь колишнього очільника району.


Старшому поколінню він запам’ятався першим секретарем райкому. Звісно, займався і партійним будівництвом, але більше задоволення отримував від організації господарської діяльності на підприємствах і у колективних господарствах. Ініціативний, енергійний, вимогливий до себе і до людей Микола Гнатович втілював у життя досить значимі проєкти. Серед них - дитяча залізниця і катер з кількома катамаранами у міському парку культури і відпочинку, іподром у колгоспі ім.Ватутіна. Він сприяв будівництву житла для молодих колгоспних сімей у Халимоновому, Голінці, Білих Вежах. Значно зріс житловий фонд самого міста і в районі зокрема.


Нерідко міг з’явитися ні світ ні зоря на молочно-товарній фермі, дільниці механізації - поцікавитися умовами праці тваринників, плугатарів. Гумові чоботи – неодмінний атрибут автівки секретаря у роки роботи на Бахмаччині.


Він упровадив об’їзд полів, звертаючи увагу керівників на кращі з них і критикуючи «нерадивих». Районні виїзні семінари, навчання на місцях дали врешті-решт результат, стали підвищуватися врожаї, зростати надої молока, прирости живої ваги тварин. Бахмаччина все частіше фігурувала на вищих сходинках в економічних досягненнях серед районів області.


За його сприяння збудоване приміщення гімназії. Він задумав надати сучасності колгоспному ринку і домігся практики виставляти на продаж продукцію колгоспів у своїх власних павільйончиках.


Микола Гнатович Петренко був ініціатором будівництва майстерень на дільницях механізації у Фастівцях, Пальчиках, Пісках, Обмачевому, у колгоспі „Прогрес”. Ні в які роки не було асфальтовано стільки доріг і вулиць, як за роки Петренка.


Не відаючи того, створював собі своєрідні пам’ятники за життя. Поважаємо його і за це.


Товариші

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове