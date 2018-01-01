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Деталі Категорія: Наша пам'ять Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:14

День рятівника – це свято сильних і відважних людей, які у скрутну хвилину першими приходять на допомогу. Саме в цей день православна церква вшановує Пресвяту Богородицю Неопалима Купина. Цей чудотворний образ, як і рятувальники, захищає людей від пожеж та іншого лиха й допомагає їм у тяжку хвилину. Недаремно, мабуть, Державна служба України з надзвичайних ситуацій має гасло «Запобігти. Врятувати. Допомогти». Воно відображає нелегкі будні рятувальників. Попередження та ліквідація пожеж, різного роду аварій і катастроф, стихійного лиха, знешкодження боєприпасів, рятування людей на воді, під час дорожньо-транспортних пригод - ось далеко неповний перелік завдань оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – «Служби 101».



Тож 17 вересня секретар міської ради Ірина Левченко привітала колектив 14 Державної пожежної рятувальної частини м Бахмач з професійним святом.



Зі словами привітання до присутніх звернувся начальник 14 ДПРЧ м. Бахмач майор служби цивільного захисту Володимир Булига.



Окрім привітань, було вручено нагороди. За сумлінне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у професійній діяльності та з нагоди Дня рятівника працівники Почесними грамотами Бахмацької міської ради були нагороджені:



Максим Шульган, водій 14 ДПРЧ м.Бахмач молодший сержант служби цивільного захисту;



Ірина Куриленко, диспетчер 14 ДПРЧ м. Бахмач рядовий служби цивільного захисту;



Олександр Тищенко, водій 14 ДПРЧ м. Бахмач рядовий служби цивільного захисту.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому

міськради