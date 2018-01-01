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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 10:38

Редко какой разговор проходит ныне без упоминания о COVID-19. На это опасное заболевание реагируем по-разному - одни паникуют, другие наоборот - угрозу безшабашно игнорируют. Правильно ведут себя те, кто прислушивается к советам специалистов, не подвергает себя опасности. Именно последние обращаются в редакцию с просьбой публиковать материалы на тему профилактики коронавируса. Как раз на днях встретился с давним знакомым из Боярки Николаем Матвеевичем Остапенко – отчасти знатоком лечебных трав, стойким сторонником народной медицины. Воспользовался случаем, поинтересовался, как он бережется от COVID-19.



- Давайте сначала определимся, что представляет собою эта вселенская хворь. Даже ученые мужи не дают однозначного ответа на множество вопросов, откуда вирус пришел - возник естественным путем или выращен в лабораториях. Как правильно лечить? Ответы далеко не однозначные. Вот возьмем самую современную медицину США, как там справляются с заразой. Правда, настораживает, что именно в Штатах наибольшее количество смертей от зловредного вируса. Значит, медицина далеко не панацея в борьбе с заболеванием. Если не приходится уповать на эскулапов, то на первое место выходит проблема, как уберечься от заражения.



Известно, что вирусы передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Незаметные капельки оседают на поверхностях, которые окружают наши рабочие места, столы, кухонные поверхности, посуду, телефоны и клавиатуры компьютеров – все.



Значит, рекомендации носить маски, тщательно мыть руки верны. Но они не в состоянии обеспечить 100-процентную гарантию. Приходится думать о других путях борьбы с недугом.



На сегодня знаем, что немало заразившихся переносят COVID-19 относительно легко, а иногда практически бессимптомно. Все зависит от иммунитета, последний можно укрепить. Добрую службу окажет здоровый способ жизни - спорт, пребывание на воздухе, полноценное питание, особенно касается наличия витаминов. Ну и конечно целительные травы.



Напомню, мой возраст подбирается к 80-десяти – пребываю в группе риска, приходиться поберечься. Уже давно знал о лечебном средстве от гриппа, цинги, холеры. Оно показано при ангине, туберкулезе. Состав его прост.



Лимон снижает давление и защищает сосуды, оказывает общеукрепляющее действие; витамин С укрепляет иммунитет.



Изюм подавляет кишечную палочку, лечит печень, почки, имеет противотоксичное действие, полезен при острых воспалительных процессах дыхательных путей, астме, анемии.

Имбирь обладает широким спектром противовирусного действия.



Мед - кладовая микроэлементов, в особой рекламе не нуждается.



Какао применяю как противокашлевое и смягчающее средство. Оно оказывает стимулирующее влияние на сердечную деятельность, расширяет венозные сосуды сердца и мускулатуру бронхов. Ингредиенты смешиваю в равных частях. Принимаю по 1 ст. л. за 30 мин. до еды. Желательно с травяным чаем, сам употребляю и рекомендовал многим своим знакомым, отзывы только положительные.



Укрепляйте здоровье, и вирусы будут вам нипочем.



Борис Сєдач