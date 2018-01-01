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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 09:44

У рідну Курінь нарешті прийшла зима. Сніжок нагадав підліткові прогулянки зимовим лісом, до них заохочувала моя мати. Ненька радила не просто походити на лижах, а й зібрати соснових бруньок. Дивно, але тільки зараз дізнався, що багато лікарських рослини накопичують максимальну кількість цілющих речовин саме у зимові місяці. Виходить, мама мала рацію.



Бруньки сосни зручніше зрізати ножем. Бажано збирати з повалених дерев на вирубках – і для вас зручніше, і лісу не нашкодите. Сушіть соснові бруньки при температурі не вище 25 градусів. Не використовуйте нагрівальні прилади, бо вище 30 градусів смола плавиться, випаровується, якість лікарської сировини значно погіршується.



Бруньки сосни - відмінний засіб проти кашлю. Столову ложку молодих шишок кип’ятіть протягом 15-20 хвилин у літрі води і пийте по 100-150 мл 3-4 рази на день для лікування бронхіту, ревматизму, застарілих висипів, внутрішніх нагноєнь. Смолисті бруньки вирізняються дуже сильним приємним запахом. Тому зберігайте окремо від інших лікарських рослин.



Зима в повному розпалі, не втрачайте час дарма: робіть зимові заготівлі цілющих рослин.



Микола Жила, травознай. с.Курінь