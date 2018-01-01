/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 15:24

Не дивуйтеся, це так. У попередньому випуску вже публікували розповідь травозная з Курені Миколи Жили про заготівлю шишок взимку. Йшлося про сосну.



Микола Олександрович продовжує розмову, виявляється у січні – лютому можна збирати і супліддя вільхи, які часто теж називають шишками.



- Для заготівлі лікарської сировини використовую супліддя (шишки) вільхи і чорної, і сірої. Вільха любить вологу, тому росте по берегах річок, водойм, озер, боліт. Лікарська дія обох видів вільхи однакова. Збір шишок вільхи закінчую до середини березня. Зрізаю самі верхівки гілочок, а потім обриваю супліддя. Сушу будь-яким способом - в кімнаті, на печі, на горищі. Вільхові супліддя - прекрасний в’яжучий засіб при лікуванні шлунково-кишкового тракту, застосовують для полоскання горла при ангінах і для зміцнення волосся.



Столову ложку сухих шишок відварити протягом 15 хвилин в 0,5 л води. Злегка охолодити і використовувати для полоскання горла. Зима може завершитися раніше, ніж звичайно. Тому не втрачайте часу, приєднуйтеся, вирушаємо на заготівлю лікарської сировини, - пропонує травознай.