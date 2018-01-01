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Перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді

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Категорія: Здоров'я
Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 12:04

Серед населення Бахмацької громади спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірусну хворобу. Станом на 19 березня поточного року в КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та у ФОП Тчаннікова Н.Б. та Тчанніков В.В. лікувалося 125 хворих. На стаціонарному лікуванні у міській лікарні з підтвердженим діагнозом перебувало 36 хворих.


Зважаючи на загострення ситуації, 18 березня, перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді. У приміщенні КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» щеплення медичним працівникам проводила мобільна бригада з Ніжина. Перед процедурою щеплення пацієнти пройшли медогляд.


Держава намагається захистити людей, і громадяни можуть підтримати її в цьому. На жаль, у інформаційному просторі дуже багато непорозумінь з приводу вакцинації, тож органи влади мають першими зреагувати і показати, що самосвідомість починається з кожного. Тож разом із медиками, серед яких і генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня» Сергій Чалий, також вакцинувалися, залишковою вакциною, і два працівники міської ради, в тому числі і Бахмацький міський голова Павло Шимко.


Загалом 18 березня вакцинацію проведено 40 особам. І це лише початок процедури щеплення, яке першочергово отримують медичні працівники та громадяни, які перебувають у закритих стаціонарних закладах.


Людмила Бурдюг

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