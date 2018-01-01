Останні публікації
- Перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді
- Увага! змагання!
- Наш видатний земляк
- Волейбольні баталії
- Правильний захист рослин веде до збереження бджіл
- Служба порятунку «101» інформує!
- 1 квітня 2021 року на Чернігівщині стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів
- Бахмаччина - в помаранчевій зоні
- Проводжали зиму гімназисти
- «Розум-фест» об’єднує молодих і талановитих!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді
- Деталі
- Категорія: Здоров'я
- Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 12:04
Серед населення Бахмацької громади спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірусну хворобу. Станом на 19 березня поточного року в КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та у ФОП Тчаннікова Н.Б. та Тчанніков В.В. лікувалося 125 хворих. На стаціонарному лікуванні у міській лікарні з підтвердженим діагнозом перебувало 36 хворих.
Зважаючи на загострення ситуації, 18 березня, перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді. У приміщенні КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» щеплення медичним працівникам проводила мобільна бригада з Ніжина. Перед процедурою щеплення пацієнти пройшли медогляд.
Держава намагається захистити людей, і громадяни можуть підтримати її в цьому. На жаль, у інформаційному просторі дуже багато непорозумінь з приводу вакцинації, тож органи влади мають першими зреагувати і показати, що самосвідомість починається з кожного. Тож разом із медиками, серед яких і генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня» Сергій Чалий, також вакцинувалися, залишковою вакциною, і два працівники міської ради, в тому числі і Бахмацький міський голова Павло Шимко.
Загалом 18 березня вакцинацію проведено 40 особам. І це лише початок процедури щеплення, яке першочергово отримують медичні працівники та громадяни, які перебувають у закритих стаціонарних закладах.
Людмила Бурдюг
Детальніше...