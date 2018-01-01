/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 15:08

Обращение народного депутата воспринимаю, как призыв лично к себе. Автор только что выписан из ЦРБ с центра по борьбе с COVID-19, где последствия моей халатности, беспечности и необязательности, рискуя собственным здоровьем, исправляли врачи, медсестры, младший медперсонал. Низкий всем им поклон не только от автора, ото всех пациентов, кто просил поблагодарить наших спасителей за их благородный труд и человеческую заботу.



Еще там, на больничной койке, задумал ряд публикаций, в которых бы предостерегал от безпечного отношения к грозному недугу. Это не просто слова. Буквально перед моей госпитализацией в палату №3, двое пациентов покинули её в целлофановых мешках. А спустя несколько дней эскулапам не удалось вырвать из цепких лап смерти пораженную вирусом женщину из соседней палаты №2.

C чего всё началось



Еще в январе занемог, течение заболевания соответствовало симптомам COVID-19. Очевидно, это стало первой грубейшей ошибкой - определять собственный диагноз. Естественно, обследования не проходил, анализы отсутствовали. Уверовал, что переболел.



Через месяц случилось застолье, на котором из 7 праздновавших не заразились только двое. Юбиляр, к большому сожалению, не выжил, а те, кто при первых же симптомах обратились к своим семейным врачам и начали лечение, отделались легким испугом и минимумом утерянного времени и расходами на медпрепараты.



Автор же с обследованием тянул, сколько мог. В результате – двустороннее воспаление легких, что потребовало более двух недель стационара и значительного расхода средств не лечение.



Теперь больничную палату вспоминаю, почти как кошмар. В ней душно и жарко не столько от радиаторов отопления, как от кислородных концентраторов. Они подают живительный кислород, а вместе с тем излишнее тепло. Открытая дверь комнаты ситуацию почти не меняет.



Медсестры просят проветрить помещение, но пациенты, кто в ознобе, а кто вспотевший, как после парной, открывать окно опасаются. И когда жарко нам, представляю, каково медсестрам. Забудьте их белоснежные халаты и медицинские чепчики и косынки, запомнившиеся с обложек журналов и с экранов кино - в палатах снуют, почти как призраки, люди, облаченные в защитные одеяния. Вместо привычной обуви – бахилы, на руках перчатки, прически скрыты под шапочками, а фигуры - бесформенными балахонами. Лица защищены масками под сами глаза, но даже такое облачение не обеспечивает защиты от вируса – четверо из них все же переболели. Остальные рискуют быть в их числе.



Что удерживает их в отделении? Зарплата невысокая даже после недавнего повышения, а сокращения ужали коллектив до предела. Медсестры работают на пределе сил. Чтобы успеть с процедурами, в основном это капельницы, вынуждены начинать «колоть» с шести утра, а то и раньше. А вечером, случалось, подходили в 22-00. Приплюсуйте ещё время, пока вытечет содержимое нескольких флаконов, бутылочек, пузырьков, несколько минут уйдет на подколку препаратов из ампул. Медсестры валятся с ног. Если нам не жаль себя, давайте подумаем хотя бы о них. Между прочим, не всегда они слышат «спасибо». Больные случаются разные, бывает так «отравят кровь», что «взрывается» вся палата. Давайте подумаем хотя бы о сестрах. Маска на лице, избежания скопления людей, тщательное мытье рук снизит риск пройти круги ада – с COVID-19 не шутите, он коварен.



Борис БОБРЫШЕВ