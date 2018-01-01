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Важливо: графік вакцинації
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- Категорія: Здоров'я
- Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 15:39
Шановні жителі Бахмацької громади!
За інформацією КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» доводимо до відома графік роботи пунктів щеплення, які розпочали роботу з 22 березня поточного року на території Бахмацької територіальної громади, для реалізації другого етапу щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Наголошуємо, що до вакцинації під час реалізації другого етапу щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 відносяться соціальні працівники, громадські діячі та жителі громади, які мають вік 80 +.
Водночас усі жителі громади, хто не підлягає під вищезазначені категорії, але має бажання вакцинуватися, мають змогу записатися до черги за телефонами, наведеними в таблиці та відповідно до місця проживання.
КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
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