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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 10:39

Почув нарікання жіночок на чаї з ароматизаторами. Вони, цілком обгрунтовано, остерігаються нашкодити ароматами організму. Але духмяні напої полюбляють і вони, і їх родини, тому ароматні чаї виготовляють самостійно. Для цього вдаються до лікарських трав, куплених в аптеці. Подруги особливо нахвалювали властивості м’яти перцевої...



Дійсно, „фабричний” чай можна зробити і запашнішим і кориснішим, не обов’язково вдаваючись до послуг аптеки. Що стосується м’яти, то цієї рослини вистачає і на подвір’ях, і в природі. Приємно зібрати цілюще зілля власноруч. Особливо полюбляє вона береги водойм.



Один із способів її зберігання – висушування, але можна скористатися і морозильною камерою. Сухе листя найкраще збережеться у скляній банці під надійною кришкою. До речі, рослина годиться не лише для чаїв та лікувальних трав’яних зборів. Травиця дуже приємно пахне, можна її застосувати для ополіскування волосся, для косметичних цілей.



Мама використовувала її для ароматизації приміщення або шафи. Аромат м’яти не вбирається в одяг, а просто ароматизує повітря. Дуже приємно відкривати шафу і відчувати аромат свіжості. Ненька поміщала м’яту у полотняну торбинку і залишала на поличці.



Олександр Костянтинович Кодаков, як засіб від безсоння, радив застосовувати подушку з шишками хмелю і листям м’яти. Ще як ароматизатор повітря застосовують стебла лепехи, приємний запах мають меліса і чебрець.



Як набридає моль, допоможуть гіркий полин і пижмо. Останні рослини випробував особисто і використовую протягом років.



Спекотне літо дарує нам безліч цілющих рослин, не лінуйтеся, вирушайте в ліс, поле, на луки, запасайтеся корисними дарами природи. Коли настане зима, вони нагадають вам лагідні місяці – червень, липень, серпень.



Микола Жила, травознай