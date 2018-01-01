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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: Субота, 08 травня 2021, 12:20

Некоторые знакомые из числа подписчиков «Порадника» при встрече комментировали мои заметки с центра по борьбе с COVID-19 и просили не прерываться, и продолжать писать о профилактике заболевания. Их настораживала неутешительная информация о росте числа заразившихся и высокая смертность – более 400 обреченных на протяжении нескольких дней (так складовалось перед праздниками). А все от нашей халатности, беспечности и необязательности. И это при том, что медики сбиваются с ног, помогая нам исправлять наше наплевательское отношение к своему же здоровью.



Недавно обратил внимание на публикацию в Facebook, ее автор Олеся Снеткова. Она словно откликается на поднятую в газете проблему, крик ее души предлагаю вниманию читателей.



- Мне кажется, схожу с ума! У меня начинается какая-то бешенная депрессия! ПОСТ В НИКУДА!!!!!!! Пишу ещё раз всем моим подписчикам, знакомым друзьям.... Вы просто не представляете, как МЫ вымотаны за сутки. Все устали, все изморены, не чувствуя спины, ног, болят глаза, ноет шея, разбито все тело - организм уже не выдерживает таких нагрузок. А все для чего? А для того, чтобы ВЫ ЖИЛИ!!!!!



ИДУ ДОМОЙ С ДЕЖУРСТВА, а вы навстречу под ручку с детьми без средств защиты, многие курят, болтают толпами, кашляя на кассе в магазине...



Вот и думаешь, не плюнуть ли на все!!!!! ДЛЯ КОГО стараемся, для них????? Им до фени, они уверены, что мы Должны и точка!!!!!! Естественно хочу спросить и я: «А ВЫ ДОЛЖНЫ?????».



Возникает желание послать все подальше! ВДОЛБИТЕ В СВОИ ГОЛОВЫ - COVID-19 не шутка, не простая простуда, не привычное, банальное ОРЗ.



И еще, знайте: Мы не должны! Мы спасаем и помогаем вам, вырывая из цепких лап смерти. То помогайте нам, а не болезням…



Что здесь скажешь!?