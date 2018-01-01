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COVID-19 «кусає» не всіх
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- Категорія: Здоров'я
- Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:47
З лікарем сімейної медицини Валерієм Володимировичем Тчанніковим сам Бог велить говорити про здоров’я, що ми і зробили. Час від часу поверталися до обговорення злободенної проблеми сьогоднішньої медицини - COVID-19, про те, чим захворювання характерно, чим відрізняється від інших недуг. Уже пізніше вирішив поділитися інформацією, яка найбільше запам’яталася. Може, когось зацікавить.
- Коронавірус маскується під багатьма видами і розпізнати недугу зі 100-відсотковою ймовірністю можливо тільки лабораторно. Симптоми ж бувають найрізноманітніші. В одних - «ламає кістки» і болить голова, інші страждають через біль у спині, слабкості в м’язах або дискомфорту в шлунку, розлади кишечника. Але найчастіше при ускладненнях трапляється запалення легенів. Не намагайтеся переносити недугу на ногах, а тим більше займатися самолікуванням, адже багато пацієнтів самостійно приймають багато непотрібних препаратів, у тому числі й антибіотики, які завдають непоправної шкоди організму, роблячи його більш уразливим до коронавірусу. Перебіг хвороби при COVID-19 набагато стрімкіший, ніж ми звикли спостерігати при грипі, ГРЗ. Краще перестрахуватися і звернутися до лікаря. Можливо, цим ви збережете здоров’я, а то й життя, і вже точно - значні грошові кошти.
Багато ще й зараз ігнорують захисні маски, не кажучи вже про рукавички, антисептики. Настійно прошу, якщо виникли підозри на коронавірус, одягніть хоча б маску, пожалійте оточуючих.
Також варто уникати тривалого перебування, більше 15 хвилин, у приміщеннях з великим скупченням людей навіть у засобах індивідуального захисту - масках, респіраторах. Бажано змінити ставлення до наших традиційних застіль - обмежити їх виключно членами сім’ї, з якими спільно проживаєте.
Трапляється, уражені вірусом лікуються в стаціонарі. Після виписки не завжди відчувають себе здоровими і звертаються до сімейних лікарів. Справа в тому, що процес повного одужання триває досить довго. Не впадайте у відчай і не панікуйте!
Сьогодні вагомий привід поговорити про запобіжні заходи проти більшості хвороб. Фізкультура, спорт, рухливий спосіб життя - найкраще, що ви зробите для свого здоров’я. А якщо займетеся водними процедурами, увійде в звичку ранкова зарядка - ви зустрінете болячки у всеозброєнні.
Правильне харчування - особлива розмова. Звичайно, якщо продукти домашнього виробництва, то багато питань знімається. Зверніть увагу на тих, хто більше споживає овочів, фруктів, зелені, риби - вони моложаві, рухливі, у піднесеному настрої. На них і потрібно рівнятися. Якраз вони побоюються COVID-19 менше за інших.
Спілкувався Борис Бобришев
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