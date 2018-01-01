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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 09:00

Згадую слова мами ще з далекого свого дитинства:«Хочеш, синку, мати здоров’я, накопуй собі чотири корені — кульбаби, лопуха. петрового батога і пирію».



Звісно, цілющих коренів значно більше, але згадані – основа. Вони відомі більшості з нас, ростуть поруч, їх нескладно заготовити. Травники збирають близько 25 коренів, але накопайте хоча б згадані, на перший випадок буде досить.



Візьмімо, наприклад, пирій. Бур’ян - бур’яном,він так набридає курінцям у їх городах, ледь вловив гаву, він тут, як тут. Бур’яни зазвичай викидаємо, а вони бувають ціннішими, ніж культури, які вирощуємо. Пирій — це злісний бур’ян, Мабуть, немає жодного городу, куди б він не прокрався. Але немає жодного захворювання, щоб він не лікував, починаючи з очей і закінчуючи онкологією.



Чи звертали увагу, як ним лікуються кішки і собаки. У людини пирій відновлює порушений обмін речовин. Настій і відвар кореневищ застосовують при водянці, набряках різного походження, циститі, нетриманні сечі, каменях у нирках і жовчному міхурі, всіх захворюваннях легенів, нирок, хронічних бронхітах, хворобах кишківника, цукровому діабеті, гіпертонії.



Коріння пирію вживають як болезаспокійливий засіб при подагрі, ревматизмі, артритах, добре допомагає при частковій втраті зору. Цікаво, що протипоказань до його прийому ніяких немає, бо це злакова, по суті, - хлібна культура.



Корінь кульбаби - теж бур’ян. Ранньою весною збирають листя кульбаби, вимочують в солоній воді дві години, щоб зникла гіркота, і роблять салат. З її листя варять юшку, а коріння смажать. Корінь кульбаби лікує злоякісну анемію, рак шлунка та печінки, запалення лімфатичних вузлів, діатез, деформуючий артроз, артрит, остеохондроз, суглоби. Восени кульбаба найцінніша.



Лопух лікує всі онкологічні захворювання. Рятує від цукрового діабету, бронхіту, гаймориту, ревматизму, подагри, артриту, остеохондрозу.



Лопух лікує гепатит! Навіть стійкий гепатит С виліковується лопухом без сліду. Через два-три місяці лікування немає ніякого гепатиту. Корінь лопуха лікує пухлини печінки і навіть цироз! Лікує холецистит, хвороби нирок, дробить камені в нирках і жовчному міхурі. Він лікує всі шкірні захворювання: опіки, пролежні, екземи, трофічні виразки, випадання волосся, гнійні рани, псоріаз, червоний вовчак і так далі. Під час грипу зазвичай приймають антибіотики. А корінь лопуха лікує м’яко, знімає температуру. Пригадую, як ходили босоніж до самісіньких приморозків. Часом застуджувалися. Мама дасть корінь лопуха і квіти липи, тепло укутає. Пропітнієш, і температури немає. Корінь лопуха лікує параліч! Ніхто ніколи параліч НЕ лікував, а він лікує.



Петрів батіг, він же цикорій, натщесерце притупляє голод, знижує апетит, тому лікарі його рекомендують пити при збалансованій дієті. Також напій розслаблює нерви і бореться з безсонням. Виводить з організму шлаки, нормалізує рівень цукру в крові.



Час від часу згадую мамині настанови, та чи пригадаєш усе. А вік уже такий, що так би згодилися неньчині поради, аби зарадити розладам здоров’я. Прислухайтеся, вивчайте досвід бабусь-дідусів, їх хворі можуть завітати і до вас, а ви будете вже озброєні досвідом.



Микола Жила,

травознай, с.Курінь