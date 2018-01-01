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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:43

Ежедневная информация о количестве заразившихся смертоносным вирусом и ушедших в мир иной все более напоминают фронтовые сводки. Уже большинство областей Украины попали под ограничения, связанные с пандемией. К сожалению, и наша, Черниговская, в их числе.



Чтобы обновить сведения по профилактике заражения опаснейшим вирусом, мы решили обратиться за консультацией в семейную амбулаторию Тчанниковых.



- Валерий Владимирович, прошло как раз полгода и вынуждены вернуться к прежнему нашему разговору. Возвращение вируса – это закономерность?



- А COVID-19 никуда и не уходил. Он привычно, как все похожие хвори, притаился до поры до времени. Вспомните прежние годы, как только наступало межсезонье, сразу же учащались ОРЗ – донимали насморк, кашель, ломило суставы, повышалась температура. Этот вирус сродни прежним недугам, осень - его время.



- Как же уберечься от заразы?



- Вирус свирепствует уже второй год, но сведения о нем недостаточны, а порой противоречивы. Одно беспорно, он очень заразен. Вспомните, как COVID-19 в течении нескольких недель распространился на всех континентах. Чаще заражение происходит при прямом контакте на массовых мероприятиях, в местах скопления людей, при обращении к предметам общего пользования.



Не следует игнорировать предупредительные меры против большинства заразных болезней. Повторюсь: физкультура, спорт, подвижный способ жизни – лучшее, что предпримете для своего здоровья. А если займетесь водными процедурами, привыкните к выполнению утренней зарядки – вы встретите болезни во всеоружии.



Правильное питание очень важно. Давно замечено, кто употребляет больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, выглядят моложавей, подвижней, в приподнятом настроении.. Как раз к ним COVID-19 «цепляется» меньше остальных.

- Как относитесь к вакцинации, Валерий Владимирович?



- На основе полуторалетнего опыта борьбы с ковидом наша семейная амбулатория сделала следующие выводы: во-первых, вакцинация необходима, особенно для пациентов пожилого возраста или с сопутствующими патологиями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания и др.) - привитые действительно намного меньше болеют, а если все-таки заболевают, переносят недуг легче, не требуя стационарного лечения. Во-вторых, вероятность нежелательной реакции на вакцину ничтожно мала в сравнении с количеством умерших от тяжёлой формы и осложнений от коронавируса. В-третьих, проблем с вакцинацией в Бахмаче практически нет - работают два пункта вакцинации (один – в «старой поликлинике», второй - в здании бывшей РГА) - этому пункту отдал бы предпочтение - здесь меньший контакт с больными, к тому же в непосредственной близости располагается многопрофильная поликлиника, впрочем, и наша семейная амбулатории тоже рядом.



Пользуясь случаем, замечу, после вакцинации обращайтесь в телефонном режиме в нашу регистратуру по номеру 068-257-01-17 для оформления заявки на выдачу международного сертификата (без него нынче невозможно осуществлять поездки транспортом межобластного сообщения).



Хочу предостеречь, в условиях обострения эпидемии коронавирусной болезни учитывайте, что медицинские учреждения, а особенно амбулатории и поликлиники, являются местом скопления людей, среди которых, присутствуют больные с COVID-19, что существенно повышает риск инфицирования остальных. Поэтому без особой необходимости воздержитесь от визита, а при возможности получить консультацию своего семейного врача по телефону, воспользуйтесь этим.



В случае, если возникают признаки острого респираторного вирусного заболевания (насморк, кашель, боли в горле, мышцах и суставах, резкая слабость на фоне вышеперечисленного), необходимо обратиться к своему семейному врачу, предварительно записавшись по телефону регистратуры, уведомив о наличии температуры и необходимости решения вопроса по трудоспособности (выписки больничного листа). Без записи обращайтесь только при острой необходимости в помощи.



Эти несложные меры предосторожности предупредят инфицирование и распространение коронавируса между пациентами, медиками и населением в целом, а значит, сохранят здоровье и жизнь многим.



Помните, легче болезнь предупредить, чем её лечить.



- Валерий Владимирович, в Интернете высказывается мнения противников вакцинации, что ответите?



- Давайте сошлемся на опыт предыдущих лет. Без вакцинирования человечеству не удалось бы изжить такие грозные заболевания как дифтерия, оспа, холера, тиф…



Обращаясь в прошлое, вспоминаю статью из нашего ж «Порадника». «Когда войска возвращались из Крымской войны, разразилась эпидемия холеры. Было предложено ограничить передвижение людей между населенными пунктами, но это предписание часто-густо нарушалось, что приводило к распространению недуга и многочисленным смертям. Но в селах, где остановились воинские части и где поддерживалась должная дисциплина, не было зафиксировано ни единого летального случая. Караулы вокруг сел строго-настрого пресекали попытки уйти из деревни или прийти».



Сейчас вопрос так остро не ставится, но сами должны ограничивать свое передвижение. Помните библейскую мудрость: «Береженого Бог бережет»



Общался Борис Бобрышев