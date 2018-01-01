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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:56

На носі вже рік 2022, а смертоносний COVID-19 все ще продовжує шастати планетою. І не тільки тому, що дуже заразний, ми часто сприяємо його поширенню. Візьмемо хоча б вакцинування, скільки копій зламано на цю проблему. Ну, чого вже треба знати, вакциновані вкрай рідко виявляються на лікарняному ліжку. А якщо така біда і трапиться, то той, хто заразився з недугою, впорається швидше, уникне ускладнень, заощадить і час, і гроші. Але ні, противники вакцинації винаходять нові аргументи проти щеплень. І не просто опираються рекомендаціям медиків, а ще підбурюють громадськість, виводять людей на акції протесту майже у всіх куточках планети.



Якраз про це говоримо з лікарем сімейної амбулаторії Валерієм Тчанніковим.



- Заради справедливості, зауважимо, вбиває не сам COVID-19, на цю огидну роботу він підбурює інші болячки. Проникнувши в організм, вірус той час починає «ревізії»: цікавиться, чим пацієнт хворів раніше? Туди і націлить свої підступи. Його шкідливі дії видають симптоми, одні хворі скаржаться на розлад кишечника, іншого дошкуляє ломота в суглобах, комусь вірус згадає про проблеми з печінкою або нирками. Але улюбленим органом для атаки COVID-19 обрав легені, тому найчастішими трапляються пневмонії.



- Чи можна якось запобігти ускладненням старих хвороб?



- Потрібно уникати можливих місць зараження коронавірусом, а також надійніше - вакцинуватися. Ну, і само собою напрошується, слід уберегтися від загострення хронічних хвороб. У період пандемії належить, як ніколи раніше вести здоровий спосіб життя. Про це вже стільки сказано, що не дуже хочеться повторюватися: не зашкодять фіззарядки та водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі та збалансоване харчування, повноцінний відпочинок.



Наближається головне свято - Новий рік, неминучі скупчення біля прилавків, торгових залах, на урочистих заходах. Будьте обережними, користуйтесь масками. Нехай не розслаблює приємна новина – повернення Чернігівщини до більш сприятливої, «жовтої» зони карантину. Наша недисциплінованість і безтурботність можуть повернути процес у сон. У цьому діють нові правила карантину. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян. У «жовтій» зоні карантину забороняється робота установ освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% працівників.



Не допускається проведення масових заходів, робота закладів культури, закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставку.



Припиняється робота спортзалів, діяльність закладів розміщення, крім готелів.



Заборонено міжобласні перевезення. Втім, ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.



Ось, знову повертаємось у питанні вакцинації, щепленим життя простіше, а головне, вони практично на 100 відсотків захистили свої життя від коронавірусу.



А ще є прохання. Побережіть медиків, вони на вістрі боротьби, дуже багато перехворіли, на превеликий жаль є померлі. Подумайте про себе, хто лікуватиме вас, якщо виведете медиків з ладу. Ось подивіться, як яскраво напруженість ситуації передана на фото агенції Рейтер, не доводьте її до краю.



Спілкувався Борис Бобришев