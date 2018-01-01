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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:08

З Валерієм Тчанніковим зустрілися непередбачено, але трапилося це доречно. Минулого разу спілкувалися все про той же COVID-19, тепер до нас дістався ОМІКРОН. Хоча менш небезпечний, але дуже заразний. Ще одна особливість недуги – вона часто вражає молодше покоління. Проте почали розмову про суглоби, про їх захворювання. Згідно з домовленістю Валерій Володимирович підготував підбірку матеріалів, як зменшити біль в суглобах без медикаментів. Не став втручатися у текст фахівця, подаю без змін.



- Багато продуктів харчування посилюють біль в суглобах, серед них продукти, які споживаємо у значній кількості, а саме: картопля, помідори, перець, баклажани. Вони, на жаль, провокують запальні процеси в суглобах, тому слід обмежити їх вживання, або й зовсім відмовитися від них хворим на артрит.



Важливо враховувати, що загострення больового синдрому при подагричному артриті провокує споживання жирного: м’ясних бульйонів, холодцю, а також алкоголю й шоколаду.



Фруктози можна їсти не більше 15 г на добу (тобто 2 яблука чи груші або 4 абрикоси).



Запалення і біль у суглобах спричиняється цукром, тому ним не можна зловживати.



Бажано виключити з раціону повільні вуглеводи: каші, макарони, хоча гречка й горох - підуть на користь.



Надлишкова вага викликає надмірне навантаження на суглоби, найбільше страждають коліна й перший (великий) палець стопи. Тому варто нормалізувати індекс маси.



Потрібно більше рухатись, а щоб зменшити навантаження - використовуйте палицю, ходунки чи палички для скандинавської ходьби.



Допоможуть зменшити біль бандажі, ортези, кінезотейпування.



Виконуйте ці поради і якість вашого життя покращиться! Проте, якщо біль не вщухає, не зволікайте зі зверненням до лікаря, можливо, вам необхідне додаткове обстеження й медикаментозне лікування.



Наша розмова відбулася напередодні 2-го лютого, це пам’ятна дата для тих, хто знав батуринського травозная Олександра Костянтиновича Кодакова. Це день його народження, народний цілитель прийшов у наш світ у 1909 році. Згадав, що травник лікував і запалення суглобів. Ось одна з його порад.



- Як болять ноги, заготовте березове листя і залиште його у мішку, аж доки не зігріється. Коли їх температура підвищиться – почнуть «горіти», занурюйте кінцівки у гарячу масу. Для зручності використовують два вузьких мішки, з якими можна пересуватися. Кілька таких сеансів здатні усунути біль від ревматизму, артрозу і інших. Побічної дії процедура не викликає.



Як пропозиція не зарадить, можливо вам необхідне медикаментозне лікування. Звертайтеся до амбулаторії сімейних лікарів Тчаннікових за телефоном 068-257-01-17. ( пн-пт 8.00-16.00, обідня перерва з 13.00-14.00) м. Бахмач, вул. Першотравнева 41/2.



Борис Бобришев