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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Лист до редакції Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:37

Уроки мали давненько завершитися, зачекався на онуку-восьмикласницю, то зателефонував.



- Чергую сьогодні по класу, - почув заклопотаний голос із „мобілки”.



- Хто підсобляє? – запитав не стільки із-за цікавості, як із бажання розрадити.



- Сама я...



- А де ж ваші хлопці?



- У нас таке не заведено, - пролунало вже зовсім невесело...



Згадався мій восьмий, він же - п’ятий і одинадцятий. Теж чергували, завжди хтось допомагав. Прибирали удвох, утрьох, ат то і п’ятеро. Одні переставляли парти, хтось підмітав, носив відром воду, витирали до блиску класну дошку.



А щоб залишили наводити лоск дівчину наодинці, ну, не пригадаю. Безперечно, були ми дружніші.



Цікаво, як заведено в інших школах міста, району? Як живуть інші класи?



Навмисно не називаю закладу, де вчиться онука. А от свою рідну школу назву і зроблю це не без гордості – це колишня №49, потім №87, сьогодні - п’ята, упевнений, найкраща.



Звертаюся до тих, хто має таких же онуків. Давайте поділимося, як ми вчилися, дружили, гуртувалися навколо класного життя. Може, це стане у нагоді для наших нащадків.



Трохим Солодько