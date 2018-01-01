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А як у вас?
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- Категорія: Лист до редакції
- Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:37
Уроки мали давненько завершитися, зачекався на онуку-восьмикласницю, то зателефонував.
- Чергую сьогодні по класу, - почув заклопотаний голос із „мобілки”.
- Хто підсобляє? – запитав не стільки із-за цікавості, як із бажання розрадити.
- Сама я...
- А де ж ваші хлопці?
- У нас таке не заведено, - пролунало вже зовсім невесело...
Згадався мій восьмий, він же - п’ятий і одинадцятий. Теж чергували, завжди хтось допомагав. Прибирали удвох, утрьох, ат то і п’ятеро. Одні переставляли парти, хтось підмітав, носив відром воду, витирали до блиску класну дошку.
А щоб залишили наводити лоск дівчину наодинці, ну, не пригадаю. Безперечно, були ми дружніші.
Цікаво, як заведено в інших школах міста, району? Як живуть інші класи?
Навмисно не називаю закладу, де вчиться онука. А от свою рідну школу назву і зроблю це не без гордості – це колишня №49, потім №87, сьогодні - п’ята, упевнений, найкраща.
Звертаюся до тих, хто має таких же онуків. Давайте поділимося, як ми вчилися, дружили, гуртувалися навколо класного життя. Може, це стане у нагоді для наших нащадків.
Трохим Солодько
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