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А як у вас?

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Категорія: Лист до редакції
Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:37

Уроки мали давненько завершитися, зачекався на онуку-восьмикласницю, то зателефонував.


- Чергую сьогодні по класу, - почув заклопотаний голос із „мобілки”.


- Хто підсобляє? – запитав не стільки із-за цікавості, як із бажання розрадити.


- Сама я...


- А де ж ваші хлопці?


- У нас таке не заведено, - пролунало вже зовсім невесело...


Згадався мій восьмий, він же - п’ятий і одинадцятий. Теж чергували, завжди хтось допомагав. Прибирали удвох, утрьох, ат то і п’ятеро. Одні переставляли парти, хтось підмітав, носив відром воду, витирали до блиску класну дошку.


А щоб залишили наводити лоск дівчину наодинці, ну, не пригадаю. Безперечно, були ми дружніші.


Цікаво, як заведено в інших школах міста, району? Як живуть інші класи?


Навмисно не називаю закладу, де вчиться онука. А от свою рідну школу назву і зроблю це не без гордості – це колишня №49, потім №87, сьогодні - п’ята, упевнений, найкраща.


Звертаюся до тих, хто має таких же онуків. Давайте поділимося, як ми вчилися, дружили, гуртувалися навколо класного життя. Може, це стане у нагоді для наших нащадків.


Трохим Солодько

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