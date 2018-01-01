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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Лист до редакції Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 14:33

На днях обожгло строкой из Facebook, отчаянный пользователь умолял сообщить: «Когда же задействуют маршрутку в Голенку?» Меня этот крик души огорчил вдвойне, ведь когда-то наше предприятие оказывало услуги по пассажироперевозкам. Припоминаю, не дай Бог, опоздать автобусу на несколько минут, возмущенные пассажиры поднимали на ноги райком и народный контроль, нередко подключали редакцию районной газеты. А чтобы транспорт отсутствовал неделями, не знаю, это расценивалось бы, как конец света…



Не так давно был повод рассказать о нашем автопарке, но тогда руки до этого не дошли, сейчас же настроилась решительно.



Занималась уборкой к Пасхальным праздникам, пользуясь случаем, решила упорядочить бумаги письменного стола. В руках оказалась папка, содержание которой забылось. Развернула - первым документом оказалась фотография с первомайской демонстрации. «Автопредриятие №17437», - читаю до боли знакомое название на передвижном красочном стенде, которым открывают колонну демонстрантов. Впереди идут директор Николай Иванович Курлович и ветераны при орденах. На обратной стороне снимка значится «1985». Сообразила, год юбилейный – 40-летие Победы, естественно, бывшие фронтовики – герои дня, шагают в первых рядах.



Листала бумаги далее, привлек внимание листок с отпечатанным текстом, понятно, это второй экземпляр под копирку. Страница пожелтела, но строчки читаются легко, каждая напоминает о родном предприятии. Догадываюсь, что в руках заготовка для доклада. Время от времени текст прерывается, знаю, эти пропуски для написания нужных фамилий от руки. Представила нашего руководителя за трибуной, Николай Иванович напоминает о производственных возможностях автопарка. До сих пор помню эти цифры. Автобусов было 80 единиц – ЛАЗы и ПАЗы. ЛиАЗов среди них 5. Львовские машины имели два варианта исполнения салонов, мягкие использовали для междугородных перевозок. Помню, как впервые ЛАЗ испытали на машруте №2, что доставлял пассажиров в Курень-2. В салоне были представитель райисполкома, курировавший вопросы транспорта, и наш директор. Меня Николай Иванович задействовал, как бывшего кондуктора, поручив сосчитать всех пассажиров входивших в салон от железнодорожного вокзала до конечной остановки. Маршрут был осложнен тем, что от конторы колхоза к тракторному стану царило бездорожье. Но автобус добрался до конечной точки, обслужив 200! пассажиров.



Припоминаю наши маршруты: №1 на Курень, №4 перевозил тиничан, пятерка связывала Бахмач-2 с консервным комбинатом, шестерка сновала между заводом «Химмаш» и Куренью, №3 спешил в село Бахмач-1. Райцентр был связан автобусным сообщением со всеми селами и поселками городского типа. Это Батурин и Дмитровка, Белые Вежи и Фастовцы, Обмачево и Матиевка, Красиловка и Стрельники, Гайворон и Голенка...



Не только в пределах района пролегали наши маршруты. Из Бахмача можно было уехать автобусами в Чернигов, Борзну, Конотоп, Короп.



Только автостанция Дмитровки осуществляла более 30 отправлений. Кстати, из поселка ходили автобусы в Киев, Сумы, Талалаевку, Прилуки.



Увидела как на яву лица многих наших тружеников – одни крутили баранки, другие готовили технику на маршруты. «Не автобусом единым жило наше предприятие», - перефразирую давнее изречение. Грузовиков разной тоннажности имели более 200 единиц. Все это разветвленное хозяйство требовало рабочих рук, трудились в парке более 500 человек. Посудите сами, механики, слесари, мойщики, обслуга автозаправки, служащие управленческой структуры и автостанций – сколько нас было. Защемило под сердцем, вспомнила нашу рабочую столовую. Обслуживали ее работницы «Общепита», но мы считали их своими. Между прочим, обед стоил не более 50 копеек, может и дороговато, если сравнить с ценой бензина – 15 копеек за литр.



Не могу не вспомнить наш профсоюз, который беспокоился о путевках в дома отдыха, особенно горячее время наступало летом, когда нужно было отправить на отдых в пионерлагеря автопарковскую детвору…



Возвращаюсь к фото, снимок хотя и черно-белый, но созерцаемое оживает воображаемыми красками. Вспоминаю лица, сохранились чьи-то имена, чьи-то фамилии – время ничего не щадит. А вот многих фронтовиков помню: Григорий Григорьвич Зыза – наш завскладом, капитан Дудко работал снабженцем, Александр Пузыренко – механик. Вижу как сейчас горящие золотом боевые награды фронтовика Левченко – безотказного нашего водителя…



Все в былом. А вот миг, когда навсегда уходила за ворота обреченного предприятия, помню в деталях. Оказался тогда рядом и наш директор, Николаю Ивановичу было наверное больнее всех, он возглавлял автопарк более четверти века – 30 лет! Работал для людей, как и мы все – за день обслуживали до 20 тысяч пассажиров, а сколько перевезли грузов уже и не припомню. Одной только сахарной свеклы вывозили с полей свыше 80 тисяч тонн. Никто нас так и не заменил…



Светлана М.