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Боксерські здобутки

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 06 грудня 2019, 12:16

5 перших місць, 3 других та 6 третіх - результат нашої команди на відкритому чемпіонаті з боксу серед новачків, який проходив в м. Чернігів з 28 по 29 листопада. У змаганнях взяло участь більше 100 боксерів з різних куточків Чернігівської області. Команду СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» представляло 14 боксерів віком від 9 до 15 років.


ВІТАЄМО хлопців з першим кроком у велику спортивну кар‘єру! А тижнем раніше наші боксери-розрядники на відкритому Чернігівському міському турнірі з боксу, присвяченому пам‘яті Олега Соколова, вибороли три золотих, одну срібну та одну бронзову нагороду, а саме:


ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце,
ГОЛОВКО Ярослав - І місце,
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце,
ГРИШКО Владислав - ІІ місце,
ЖУЛА Вадим - ІІІ місце.
Вітаємо хлопців з чудовими результатами!!! Пишаємось вами!!!


П.А. Черненький,
директор ДЮСШ «Колос»

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