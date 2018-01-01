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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 06 грудня 2019, 12:16

5 перших місць, 3 других та 6 третіх - результат нашої команди на відкритому чемпіонаті з боксу серед новачків, який проходив в м. Чернігів з 28 по 29 листопада. У змаганнях взяло участь більше 100 боксерів з різних куточків Чернігівської області. Команду СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» представляло 14 боксерів віком від 9 до 15 років.



ВІТАЄМО хлопців з першим кроком у велику спортивну кар‘єру! А тижнем раніше наші боксери-розрядники на відкритому Чернігівському міському турнірі з боксу, присвяченому пам‘яті Олега Соколова, вибороли три золотих, одну срібну та одну бронзову нагороду, а саме:



ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце,

ГОЛОВКО Ярослав - І місце,

МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце,

ГРИШКО Владислав - ІІ місце,

ЖУЛА Вадим - ІІІ місце.

Вітаємо хлопців з чудовими результатами!!! Пишаємось вами!!!



П.А. Черненький,

директор ДЮСШ «Колос»