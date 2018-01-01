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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 10:01

Сьомого грудня пройшов 5-й тур відкритого чемпіонату м.Бахмача з мініфутболу. Стрільники обіграли ДЮСШ-1, а Піски отримали гідний опір від дорослішої команди ДЮСШ. Але головний триллер очікував вболівальників у грі між правоохоронцями і молоддю. Команди з перших секунд гри були націлені на боротьбу і перемогу.



У цій грі було все: попередження, пробиття десятиметрових, вилучення. Та все одно «Молодь» досягла позитивного результату для себе. «Ветерани» переграли «Авангард». Перші три очки вибороли гравці команди «Курінь-2».