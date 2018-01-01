Останні публікації
- Ще встигнуть помиритися?
- А над світом українська вишивка цвіте
- Перша поразка Ветеранів
- Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
- На Бахмаччині зіткнулися вантажівка і автобус. На жаль, є загиблі і травмовані.
- Пенсію на пошті отримують без оформлення карт та відкриття рахунків
- Щоб на свята не сталося біди
- Його життєве кредо
- Перша перемога ФК «КурIнь-2»
- До последнего удара сердца
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Перша поразка Ветеранів
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 16:02
Чотирнадцятого грудня відбулися ігри 6-го туру відкритого чемпіонату м.Бахмач з мініфутболу. Цієї суботи центральний матч туру було зіграно першим. «Ветерани» намагалися грати у свою гру (контроль і розіграш м’яча), але пісків’яни тактично і фізично перемогли своїх опонентів. Курінь-2 виграла у ДЮСШ-1. «Корпус» переміг «Авангард». Поліція здолала ДЮСШ, але було не все так просто. Юні вихованці спортшколи влаштували справжній іспит дорослим і досвідченим гравцям суперника.
У заключній грі туру «Молодь» виборола чергові три очки і очолила турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих-пропущених м’ячів.
Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»
Детальніше...