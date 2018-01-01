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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 16:02

Чотирнадцятого грудня відбулися ігри 6-го туру відкритого чемпіонату м.Бахмач з мініфутболу. Цієї суботи центральний матч туру було зіграно першим. «Ветерани» намагалися грати у свою гру (контроль і розіграш м’яча), але пісків’яни тактично і фізично перемогли своїх опонентів. Курінь-2 виграла у ДЮСШ-1. «Корпус» переміг «Авангард». Поліція здолала ДЮСШ, але було не все так просто. Юні вихованці спортшколи влаштували справжній іспит дорослим і досвідченим гравцям суперника.



У заключній грі туру «Молодь» виборола чергові три очки і очолила турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих-пропущених м’ячів.





Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»