/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Понеділок, 30 грудня 2019, 14:36

21-го грудня відбувся сьомий тур відкритого чемпіонату м.Бахмача з мініфутболу. Мабуть, час таки має вплив на гравців. ДЮСШ-1 грали о 18:00 і здобули першу у чемпіонаті перемогу. Вітаємо!!! А через годину більш дорослі вихованці ДЮСШ потужно переграли Стрільники. Потім Піски, у надважкому поєдинку вирвали перемогу у «Поліції», а «Ветерани» здолали «Корпус». Остання гра не відбулась, «Курінь-2» не з’явилась на гру, за що команді було зараховано технічну поразку 0:5.