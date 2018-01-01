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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Понеділок, 30 грудня 2019, 15:00

серед школярів 2006-2007 р.н проходили з 17 по 21 грудня в м. Жлобин, Республіка Білорусь і були приурочені пам’яті А.Я. Ахметова. У змаганнях взяли участь близько 100 учасників з Росії, Білорусії та України. Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер А. Халачев) також були учасниками цього турніру і показали наступні результати:



МИХАЙЛЕНКО Михайло - у першому двобої отримав дострокову перемогу в другому раунді над суперником із Світлогорська (Білорусь), виходити на другий бій з нами відмовився суперник з Мозиря (Білорусь), а у фіналі він одноголосним рішенням суддів здолав суперника з Умані (Україна) і, таким чином, став переможцем міжнародних змагань.



ТЕРТИШНИЙ Андрій - став фіналістом міжнародного турніру. У першому поєдинку Андрію вдалося відправити суперника з Бобруйська (Білорусь) в нокдаун, але достроково завершити бій не вдалося, перемога за очками, на другий бій суперник з Могильова (Білорусь) також відмовився виходити на бій, натомість ми провели матчеву зустріч з боксером із Санкт-Петербурга (Росія), і у фіналі Андрій у достойному поєдинку поступився боксеру з Умані (Україна).



Вітаємо хлопців з першим міжнародним успіхом!!!



А напередодні цих змагань з 14 по 15 грудня в м. Ніжин проходив відкритий кубок міста з боксу. Тут хлопці показали такий результат:



ЖУЛА Вадим - І місце

МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце

ТЕРТИШНИЙ Андрій - ІІ місце



Директор ДЮСШ «Колос» П.А. ЧЕРНЕНЬКИЙ