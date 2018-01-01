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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Понеділок, 30 грудня 2019, 15:30
Год на исходе - весомый повод для моих одноклубников из ДМК «Гармония» завершить легкоатлетические соревнования с наилучшими показателями.
В начале декабря в Конотопе на ІІ открытом первенстве местной ДЮСШ по баскетболу среди школьников младших классов команда ДМК «Гармония» заняла II место. Уступили лишь нежинцам – участникам, как ни как, Чемпионата Украины.
Бахмачане выступили благодаря финансовой поддержке депутата областного совета, директора ПСП «Пісківське» Валерия Колоши. Спасибо меценату.
В средине месяца, 15 дня, Гран-при Швейцарии в беге по шоссе Дарья Михайлова завоевала V место.
В начале двадцатых чисел декабря на Кубок Украины по легкой атлетике среди ветеранов принимала участие команда Черниговщины. Половина её состава - бахмачане и батуринцы. Заняли ПЕРВОЕ место!!!
В прошлом году наша область довольствовалась V командным местом, ныне такой вот успех. Среди моих одноклубников чемпионами стали Галина Андрущенко и Надежда Гришко, призерами - Алла Заплавская, Вера Желобко и Борис Михайлов (все на снимке). Батуринец Сергей Пулинець (именно он - автор фото) занял V место.
За возможность участия в соревнованиях благодарим председателя районной рады Николая Иванюка, оказавшего максимальную поддержку нашим землякам в спортивных мероприятиях.
Сергей Кровлайдис,
мастер спорта
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