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ДЮСШ знову перемагає!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 12:18

28 грудня відбувся 8-й тур відкритої першості м.Бахмач з мініфутболу.

 

Першу гру туру між командами ДЮСШ-1 і Ветерани було перенесено у зв’язку з тим, що юні вихованці спортшколи приймають участь у міжобласному турнірі з футзалу у м.Славутич. Першими вийшли на поле команди Курінь-2 і ДЮСШ. Як на мене, то гра була рівна, але досвід, цього разу, переміг молодість.


Дуже напруженою видалась гра, у якій Піски переграли «Корпус». Команди по черзі вели у рахунку, але за 5хв. до кінця гри, за нічийного рахунку, «Корпус» зробив декілька помилок і пропустив два м’ячі у свої ворота підряд.


Чергові три «залікові бали» здобула «Поліція». Стрільничани не з’явилися на гру, за що їм зарахована технічна поразка.


В останній грі туру «Молодь» перемогла «Авангард». Рівна боротьба була у першому таймі і на початку другого, але кінцівку гри «Авангард» провалив.


Користуючись нагодою, вітаємо усіх спортсменів і вболівальників з Новорічними святами! Зичу здоров’я, миру і злагоди!


Четвертого січня було зіграно, останній, дев’ятий тур першого кола відкритої першості м.Бахмач.


«Корпус» результативно переграв ДЮСШ-1, а Піски виграли у Стрільників.


«Курінь-2» схоже набирає обертів, вони обіграли «Поліцію» і будуть грати у першій п’ятірці. У центральному матчі тура «Ветерани», з потугами, переграли «Молодь». Тим самим вивели пісків`ян на «чисте» перше місце.


Дуже сподобалась остання гра, у якій юні вихованці ДЮСШ не дали жодного шансу «Авангарду». Так тримати!!!


Тож друге коло у вищій лізі гратимуть: ФК Піски, «Ветерани», «Молодь», «POLICE», «Курінь-2».


У першій лізі змагатимуться: «Корпус», ДЮСШ, «Авангард», Стрільники, «ДЮСШ-1».


Олег БАШУК

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