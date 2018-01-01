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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 13:05

Как и предcказывали, предновогодний 2000-метровый кросс в Бахмаче получает постоянную прописку. Популярным стал он с первого же старта. Организаторы, а это городской совет и ДМК «Гармония», как в прошлом и позапрошлом годах, пригласили активистов спортивного клуба и участников группы «Здоровье». И не только. Так в этот раз на старт вышли представители Бахмача, Батурина, Писок, Курени. Изменился не только количественный состав, теперь в забег включились мастер спорта международного класса Евгения Прокофьева, три участника чемпионатов Мира, шесть чемпионов Украины. Это не свидетельство ли возростающей популярности спортивного мероприятия?



Всех участников пробега пригласили на сладкий стол. Cмаковали душистым чаем, печеньем, лакомствами елочного праздника.



Оживление вызвали лотерея и конкурсы. Победителей отметили призами, подарки вручил мэр города .



С удовольствием отмечу спонсоров: ФОП «О.Ильченко», магазин «Каролина», успешный легкоатлет Геннадий Плыгун, депутат райсовета Владимир Примак.



Как уже замечено, спорт и здоровый способ жизни – понятия отожествленные. Кто дружит с легкой атлетикой, не дружит с аптекой.



Борис Седач