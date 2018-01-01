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Праздник c ёлкой и мячом

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Субота, 11 січня 2020, 13:36

Бахмачане соскучились за турнирами по баскетболу, в былые годы в конце декабря непременно состоялись баталии под баскетбольным кольцом. Городской совет решил возродить традицию и учредил соревнования на Кубок городского главы по стритболу, первый этап которых завершился в предпоследние дни ушедшего года.


В турнире приняли участие 10 мужских и четыре женских команды. На площадку вышли не только городские спортсмены. Впервые соревновались баскетболисты Халимоново и Писок, причем последние выставили сразу четыре дружины. Забегая вперед, отмечу, что как раз писковчанки завоевали первое место. На втором оказалась баскетболистки гимназии, на третьем - халимонововская команда «Шпроты».


У мужчин места распределились так: «Олд Скул», «Бахмач-горсовет», «Стрела».


Еще провели соревнования 3-очковых бросков. Самым результативным оказался Борис Михайлов, немного уступил в меткости ветерану Максим Троценко, третьим был Максим Иванько.Организаторы благодарны спонсорам: редакции районной газеты «Порадник» и коллективу магазина «Каролина».

Борис Бобрышев

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