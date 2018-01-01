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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 12:53

12-го січня було проведено анонсований «Кубок Бахмацької районної організації Радикальної партії О.Ляшка» з футзалу. У змаганнях взяли участь вісім команд:



ФК «Дмитрівка» (смт.Дмитрівка)

ФК «Каракурт» (с.Курінь)

ФК «Олімпік» (с.Курінь)

СК «Корпус» (м.Бахмач)

ФК «ДЮСШ» (м.Бахмач)

ФК «ДЮСШ-1» (м.Бахмач)

ФК «Авангард» (м.Бахмач)

ФК «13-й район» (м.Бахмач)



Протягом усього турніру на майданчику точилася неймовірна боротьба, команди були рішуче налаштовані на перемогу. Але до фіналу дійшли найвитриваліші. Тож у вирішальній грі ФК «Дмитрівка» переграла ФК «Каракурт» з рахунком 2:0 і здобула бажаний трофей. Вітаю переможців! А взагалі, сьогодні переміг один гравець, а ім’я йому - ФУТБОЛ!!!



Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»