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Кубок радикальної партії відбувся

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 12:53

12-го січня було проведено анонсований «Кубок Бахмацької районної організації Радикальної партії О.Ляшка» з футзалу. У змаганнях взяли участь вісім команд:


ФК «Дмитрівка» (смт.Дмитрівка)
ФК «Каракурт» (с.Курінь)
ФК «Олімпік» (с.Курінь)
СК «Корпус» (м.Бахмач)
ФК «ДЮСШ» (м.Бахмач)
ФК «ДЮСШ-1» (м.Бахмач)
ФК «Авангард» (м.Бахмач)
ФК «13-й район» (м.Бахмач)


Протягом усього турніру на майданчику точилася неймовірна боротьба, команди були рішуче налаштовані на перемогу. Але до фіналу дійшли найвитриваліші. Тож у вирішальній грі ФК «Дмитрівка» переграла ФК «Каракурт» з рахунком 2:0 і здобула бажаний трофей. Вітаю переможців! А взагалі, сьогодні переміг один гравець, а ім’я йому - ФУТБОЛ!!!


Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»

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