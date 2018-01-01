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Зміна лідера у вищій лізі

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 11:04

Вісімнадцятого січня розпочалося друге коло відкритого чемпіонату м.Бахмач з мініфутболу.


Перша гра у вищій лізі закінчилася сенсаційною перемогою правоохоронців над Пісками.


У наступному матчі «Ветерани» вирвали перемогу у «Курінь-2» на останній хвилині гри і очолили турнірну таблицю.


У першій лізі було зіграно одну гру. «Корпус» впевнено переграв «Стрільники». Гра «Авангард» - «ДЮСШ-1» відбудеться пізніше.


Результати ігор і турнірне становище команд після 10-го туру:


POLICE 7:6 Піски
Стрільники 0:5 Корпус
Ветерани 4:3 Курінь-2

Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»

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