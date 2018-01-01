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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 12:05

Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Халачев Атанас) вже розпочали змагальну діяльність у новому році. Узяли участь у ІІІ-му відкритому чемпіонаті м. Городні з боксу під назвою «Спортивні діти - здорова нація!», який проходив з 17 по 18 січня.



Змагалися команди з Глухова, Семенівки, Корюківки, Прилук, Бахмача, Чернігова, Києва та Городні. Змагання видались напруженими, бої були видовищними та конкурентними.

Результати нашої команди після двох змагальних днів:



ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце

ДАНЬКО Денис - І місце

МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце

ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце

ЖУЛА Вадим - ІІІ місце



Вітаємо хлопців з чудовим стартом у новому році! Пишаємось вами!



Також слід відмітити, що на передодні змагань на базі БК «Панчер» та Городнянської ДЮСШ наші хлопці спільно з боксерами з Прилук, Чернігова та Городні пройшли 10-ти денний навчально-тренувальний збір з удосконалення техніко-тактичної майстерності під керівництвом старшого тренера збірної команди Чернігівської області з боксу серед юнаків Халачева Атанаса та тренера БК «Панчер» Добродєєва Максима.



Далі на хлопців чекає чемпіонат Чернігівської області з боксу, переможці якого будуть брати участь у чемпіонатах України.



П.А. Черненький,

директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»