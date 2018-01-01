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Боксери Бахмаччини

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 12:05

Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Халачев Атанас) вже розпочали змагальну діяльність у новому році. Узяли участь у ІІІ-му відкритому чемпіонаті м. Городні з боксу під назвою «Спортивні діти - здорова нація!», який проходив з 17 по 18 січня.


Змагалися команди з Глухова, Семенівки, Корюківки, Прилук, Бахмача, Чернігова, Києва та Городні. Змагання видались напруженими, бої були видовищними та конкурентними.
Результати нашої команди після двох змагальних днів:


ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
ДАНЬКО Денис - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце
ЖУЛА Вадим - ІІІ місце


Вітаємо хлопців з чудовим стартом у новому році! Пишаємось вами!


Також слід відмітити, що на передодні змагань на базі БК «Панчер» та Городнянської ДЮСШ наші хлопці спільно з боксерами з Прилук, Чернігова та Городні  пройшли 10-ти денний навчально-тренувальний збір з удосконалення техніко-тактичної майстерності під керівництвом старшого тренера збірної команди Чернігівської області з боксу серед юнаків Халачева Атанаса та тренера БК «Панчер» Добродєєва Максима.


Далі на хлопців чекає чемпіонат Чернігівської області з боксу, переможці якого будуть брати участь у чемпіонатах України.


П.А. Черненький,
директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»

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