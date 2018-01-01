Останні публікації
- Хлібосільне Водохреща у Пісках
- Убедитесь сами!
- Боксери Бахмаччини
- 2.5 роки за незаконне вирощування рослин коноплі
- Зміна лідера у вищій лізі
- Коментар до замітки
- На Аскольдовій могилі...
- Молодь продовжить традиції
- Не виходити на тонку кригу закликають рятувальники Бахмацького району.
- Тривають позапланові перевірки
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Боксери Бахмаччини
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 12:05
Боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Халачев Атанас) вже розпочали змагальну діяльність у новому році. Узяли участь у ІІІ-му відкритому чемпіонаті м. Городні з боксу під назвою «Спортивні діти - здорова нація!», який проходив з 17 по 18 січня.
Змагалися команди з Глухова, Семенівки, Корюківки, Прилук, Бахмача, Чернігова, Києва та Городні. Змагання видались напруженими, бої були видовищними та конкурентними.
Результати нашої команди після двох змагальних днів:
ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
ДАНЬКО Денис - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце
ЖУЛА Вадим - ІІІ місце
Вітаємо хлопців з чудовим стартом у новому році! Пишаємось вами!
Також слід відмітити, що на передодні змагань на базі БК «Панчер» та Городнянської ДЮСШ наші хлопці спільно з боксерами з Прилук, Чернігова та Городні пройшли 10-ти денний навчально-тренувальний збір з удосконалення техніко-тактичної майстерності під керівництвом старшого тренера збірної команди Чернігівської області з боксу серед юнаків Халачева Атанаса та тренера БК «Панчер» Добродєєва Максима.
Далі на хлопців чекає чемпіонат Чернігівської області з боксу, переможці якого будуть брати участь у чемпіонатах України.
П.А. Черненький,
директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»
Детальніше...