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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 09:32

25 січня було зіграно одинадцятий тур відкритої першості м.Бахмач з мініфутболу. Незважаючи на те, що у нашому ФОЦі «прохолодно», цього дня на полі було дуже спекотно! ДЮСШ не змогли дотиснути Стрільники. Правоохоронці фізично поступилися(грали без замін) Курінь-2. Авангард поквитався з Корпусом за поразку у першому колі. Пісків’яни не витримали тиску і поступилися Молоді, яка завдяки цій перемозі вийшла на друге місце у турнірній таблиці.



Результати 11-го туру і турнірне становище команд:



ФК «Стрільники» 4:3 ФК «ДЮСШ»

ФК «Курінь-2» 4:2 ФК «POLICE»

ФК «Авангард» 5:1 СК «Корпус»

ФК «Молодь» 9:5 ФК «Піски»

Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»