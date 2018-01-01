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Міні футбол: Боротьба триває!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 09:32

25 січня було зіграно одинадцятий тур відкритої першості м.Бахмач з мініфутболу. Незважаючи на те, що у нашому ФОЦі «прохолодно», цього дня на полі було дуже спекотно! ДЮСШ не змогли дотиснути Стрільники. Правоохоронці фізично поступилися(грали без замін) Курінь-2. Авангард поквитався з Корпусом за поразку у першому колі. Пісків’яни не витримали тиску і поступилися Молоді, яка завдяки цій перемозі вийшла на друге місце у турнірній таблиці.


Результати 11-го туру і турнірне становище команд:


ФК «Стрільники» 4:3 ФК «ДЮСШ»
ФК «Курінь-2» 4:2 ФК «POLICE»
ФК «Авангард» 5:1 СК «Корпус»
ФК «Молодь» 9:5 ФК «Піски»

Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»

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