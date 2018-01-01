/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 10:03

25 січня розпочався чемпіонат Чернігівської області з мініфутболу серед ветеранів, віком 45 років та більше.



Змагання проходили в трьох зонах: перша - м. Ніжин, друга - м. Борзна, третя - м. Короп.



Ми потрапили до Борзнянської зони, де зустрічалися команди з Борзни, Прилук, Корюківки та Бахмача.



За регламентом чемпіонату зустрічі відбувалися у 2 тайми по 15 хвилин.



У першій грі зустрічалися команда господарів з ветеранами з м. Бахмача. Бахмачани, програючи 0:2, змогли вирвати перемогу з рахунком 3:2.



Другу зустріч з командою Корюківка, традиційно програючи по ходу гри 4:5, завершили з рахунком 7:5.



На останню гру з Прилуками, на жаль, не вистачило «паливно-мастильних» матеріалів.



Останній рахунок 2:4 на користь ветеранів з Прилук.



За підсумками турніру, у фінальну частину чемпіонату вийшли дві команди. Це «Ветерани» Прилуки та «Ветерани» з Бахмача.



Фінальна частина відбудеться 1 лютого в місті Ніжин.



Микола Мицик,

голова БРО ФСТ «Колос»