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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Бахмацькі «Ветерани» - у фіналі!

Бахмацькі «Ветерани» - у фіналі!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 10:03

25 січня розпочався чемпіонат Чернігівської області з мініфутболу серед ветеранів, віком 45 років та більше.


Змагання проходили в трьох зонах: перша - м. Ніжин, друга - м. Борзна, третя - м. Короп.


Ми потрапили до Борзнянської зони, де зустрічалися команди з Борзни, Прилук, Корюківки та Бахмача.


За регламентом чемпіонату зустрічі відбувалися у 2 тайми по 15 хвилин.


У першій грі зустрічалися команда господарів з ветеранами з м. Бахмача. Бахмачани, програючи 0:2, змогли вирвати перемогу з рахунком 3:2.


Другу зустріч з командою Корюківка, традиційно програючи по ходу гри 4:5, завершили з рахунком 7:5.


На останню гру з Прилуками, на жаль, не вистачило «паливно-мастильних» матеріалів.


Останній рахунок 2:4 на користь ветеранів з Прилук.


За підсумками турніру, у фінальну частину чемпіонату вийшли дві команди. Це «Ветерани» Прилуки та «Ветерани» з Бахмача.


Фінальна частина відбудеться 1 лютого в місті Ніжин.


Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»

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