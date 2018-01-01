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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 31 січня 2020, 10:35

Давно живу в Киеве, но Бахмач не забываю. С интересом узнаю новости с малой родины, заходя в Facebook, читая «Порадник» в Internet. Растрогала заметка о нашем наставнике Анатолие Андреевиче Мажаре. Вспомнил многое и многих. Казалось, вновь промчался с товарищами по велосекции раскаленной зноем бетонке. Вспомнилось солнце на спицах, шорох тугих шин. Что стоило нам прокатиться велосипедами в Батурин, а то и в Короп или Конотоп. В скольких соревнованиях участвовали. Сколько имен вписано в четверть вековую историю нашего коллектива…



Заниматься спортом увлек старший брат Саша. Старался быть на него похожим. Да где там. Александр Бобрышев часто приходил к финишу первым, на худой конец – вторым. Таким же результативным запомнил и Серегу Трембу, Но еще чаще в победителях оказывался Олег Васечко. Так умел распределить силы, что «прилипнув» к лидеру, уже не упускал свой шанс до самого завершения дистанции. На последних километрах, а то и метрах вдруг с таким рвением стремился к финишу, словно, не было изнурительной трассы, вроде бы, только что включился в борьбу. Помню, Олег – единственный наш товарищ, принятый в состав сборной области на республиканские соревнования. Если не изменяет память, выступал тогда Олег в Кировограде. На старт вышло более ста велоспортсменов. И хотя Васечко был не самым опытным велосипедистом среди стартовавших, наш земляк обставил многих, пробившись в первую десятку. Чем порадовал тогда и всех нас, и конечно тренера. Помню, как Анатолий Андреевич ставил его в пример за проявленный характер. Мало кто знал, что еще несколько дней Олег прихрамывал, растирая перегруженные мышцы. Действительно характер.



Спасибо ребятам за то, что не забыли нашего наставника, учившего утверждаться в жизни, сдружившего нас в коллектив. С удовольствием вспоминаю Сашу Набока, Олега Рубана, Сашу Бубновского, Сергея Кузьменко, его тезку – Сергея Ненаженко, Геннадия Примакова... Всех не перечесть, а за это спасибо нашему тренеру и наставнику Анатолию Андреевичу Мажаре. Его имя не только на мемориальной доске, оно в нашей благодарной памяти.



Юрий Бобрышев

На снимке: За несколько минут до «прикидки» (тренировочной гонки).