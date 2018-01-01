/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 10:15

В конце января в Ивано-Франковске состоялись международные соревнования «Пробег друзей». В них принимали участие легкоатлеты Украины и Польши, стартовало более 900 бегунов. Горную трассу – 32 км – преодолели и двое наших земляков. Это Борис Михайлов и Сергей Пулинец. А песковчанин Дима Еременко даже выиграл на дистанции в 1000 метров среди школьников. Чем порадовал и всех нас и особенно Валерия Петровича Колошу, который был спонсором этой поездки. Ведь депутат областного совета, директор местного сельхозпредприятия содействует развитию спорта в селе и в родной школе в частности. Спасибо спонсору, результаты, как видите, не задержались.

Уже в феврале в международном полумарафоне в испанской Сарагосе Дарья Михайлова завоевала первое место. Наконец-то!!! Её время 1 час 12 мин 30 сек – лучшее время в стране.



Сергей Кровлайдис