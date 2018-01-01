Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Соревнуемся! Боремся! Побеждаем!

Соревнуемся! Боремся! Побеждаем!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 10:15

В конце января в Ивано-Франковске состоялись международные соревнования «Пробег друзей». В них принимали участие легкоатлеты Украины и Польши, стартовало более 900 бегунов. Горную трассу – 32 км – преодолели и двое наших земляков. Это Борис Михайлов и Сергей Пулинец. А песковчанин Дима Еременко даже выиграл на дистанции в 1000 метров среди школьников. Чем порадовал и всех нас и особенно Валерия Петровича Колошу, который был спонсором этой поездки. Ведь депутат областного совета, директор местного сельхозпредприятия содействует развитию спорта в селе и в родной школе в частности. Спасибо спонсору, результаты, как видите, не задержались.
Уже в феврале в международном полумарафоне в испанской Сарагосе Дарья Михайлова завоевала первое место. Наконец-то!!! Её время 1 час 12 мин 30 сек – лучшее время в стране.


Сергей Кровлайдис

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове