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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 10:45

1 лютого в місті Ніжині відбулася фінальна частина чемпіонату Чернігівської області з мініфутболу серед ветеранів віком 45 років та більше.



Формат змагань – дві підгрупи по 3 команди. Перша - ФК «Сираї», ФК «Бахмач» та ФК «Городня». Друга – ФК «Прилуки», ФК «Ніжин» та ФК «Новгород-Сіверський».



Переможці груп боролися за перше місце, інші команди - за друге місце.



Результати нашої підгрупи:

ФК «Сираї» – ФК «Бахмач» 8:2

ФК «Бахмач» – ФК «Городня» 5:1

ФК «Городня» – ФК «Сираї» 2:9



У другій групі перше місце зайняли прилучани, друге – Новгород-Сіверський.



Найзапекліша гра була за третє місце між Бахмачем та Новгород-Сіверським.



Майже до середини другого тайму гра йшла на рівних. При рахунку 3:3 ми змогли переламати гру і остаточний рахунок закінчився 7:3 на нашу користь.



У фіналі команда футболістів з Сираїв перемогли прилучан з «сухим» рахунком 7:0.



Вітаємо наших хлопців з бронзою, бажаємо їм міцного здоров’я та майбутніх перемог.



Микола Мицик,

голова БРО ФСТ «Колос»