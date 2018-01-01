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Бронза у бахмачан!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 10:45

1 лютого в місті Ніжині відбулася фінальна частина чемпіонату Чернігівської області з мініфутболу серед ветеранів віком 45 років та більше.


Формат змагань – дві підгрупи по 3 команди. Перша - ФК «Сираї», ФК «Бахмач» та ФК «Городня». Друга – ФК «Прилуки», ФК «Ніжин» та ФК «Новгород-Сіверський».


Переможці груп боролися за перше місце, інші команди - за друге місце.


Результати нашої підгрупи:
ФК «Сираї» – ФК «Бахмач» 8:2
ФК «Бахмач» – ФК «Городня» 5:1
ФК «Городня» – ФК «Сираї» 2:9


У другій групі перше місце зайняли прилучани, друге – Новгород-Сіверський.


Найзапекліша гра була за третє місце між Бахмачем та Новгород-Сіверським.


Майже до середини другого тайму гра йшла на рівних. При рахунку 3:3 ми змогли переламати гру і остаточний рахунок закінчився 7:3 на нашу користь.


У фіналі команда футболістів з Сираїв перемогли прилучан з «сухим» рахунком 7:0.


Вітаємо наших хлопців з бронзою, бажаємо їм міцного здоров’я та майбутніх перемог.


Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»

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