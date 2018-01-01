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Головна Категорії статей Спортивна сторінка П`ять боксерів-бахмачан у збірній області!

П`ять боксерів-бахмачан у збірній області!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 11:15

На чемпіонаті Чернігівської області з боксу серед усіх вікових груп, який проходив в м. Чернігів з 27 по 29 січня боксери СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Атанас Халачев) завоювали 4 золотих і 1 срібну нагороду, а саме: 


ЖУЛА Вадим - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
ГОЛОВКО Ярослав - І місце
ДАНЬКО Денис - ІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав та ГРИШКО Владислав посіли V місце, проте показали достойні та конкурентні двобої. 


За результатами цих змагань будуть сформовані збірні команди нашої області серед юнаків, юніорів, молоді та еліти для участі у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях! П‘ять наших боксерів потрапили до збірної команди Чернігівської області! Вітаємо хлопців з чудовим результатом, пишаємось вами!


П.А. Черненький, директор Бахмацької ДЮСШ

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