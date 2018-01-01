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Курінське дербі

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:16

У суботу, восьмого лютого, пройшли ігри 13-го туру відкритої першості м.Бахмача з мініфутболу. Цього дня інтрига була лише у одному матчі, у Курінському дербі. На початку першого тайму «Молодь» програвала односельцям два м’ячі. І лише у кінці першої половини гри ФК «Курінь-2» дозволила зрівняти рахунок. А другий тайм показав «хто у селі краще грає». «Молодь» дотисла суперників і здобула чергові три очки.


Результати туру і турнірна таблиця:


СК «Корпус» 12:2 ФК «ДЮСШ-1»
ФК «Молодь» 8:4 ФК «Курінь-2»
ФК «ДЮСШ» 1:12 ФК «Авангард»
ФК «POLICE» 2:11 ФК «Ветерани»

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