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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:16

У суботу, восьмого лютого, пройшли ігри 13-го туру відкритої першості м.Бахмача з мініфутболу. Цього дня інтрига була лише у одному матчі, у Курінському дербі. На початку першого тайму «Молодь» програвала односельцям два м’ячі. І лише у кінці першої половини гри ФК «Курінь-2» дозволила зрівняти рахунок. А другий тайм показав «хто у селі краще грає». «Молодь» дотисла суперників і здобула чергові три очки.



Результати туру і турнірна таблиця:



СК «Корпус» 12:2 ФК «ДЮСШ-1»

ФК «Молодь» 8:4 ФК «Курінь-2»

ФК «ДЮСШ» 1:12 ФК «Авангард»

ФК «POLICE» 2:11 ФК «Ветерани»