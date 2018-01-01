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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 17:11

З публікації редакції районної газети «Порадник» бахмачани вже знають про турнір зі стрітболу, І етап якого розпочався ще на прикінці грудня минулого року.



Міська рада відродила традицію, заснувавши змагання на Кубок міського голови. Спортивне дійство відбувається ще й за підтримки газети «Порадник» та ДМК «Гармонія».



8 лютого відбувся ІІ етап турніру. Перше місце виборола чоловіча команда «Олд Скул» (дорослі члени ДМК «Гармонія»). На другому - баскетболісти дружини „Крокодил”. ІІІ сходинку посіла команда „Добро”.



У дівчат-баскетболісток верх взяла команда с.Пісок.



У змаганнях 3-очкових кидків найрезультативнішим виявився Андрій Вересовий. У штрафних кидках – Павло Голуб.



Учасники смакували чаєм з печивом, було вдосталь газованої води. Про це подбали організатори, як і про вручення переможцям Кубків, Почесних грамот, медалей.

Вже наступного дня, 9 лютого, епіцентр спортивних подій змістився до столиці. У Києві відбувся Всеукраїнський трейл (біг по сильно пересіченій місцевості і бездоріжжю) „Зимовий крос”.



На 9-км дистанції наші ветерани Борис Михайлов і Сергій Пулінець посіли відповідно І і ІІ місця.



Серед школярів 400-метрову дистанцію найшвидше здолав пісків’янин Дмитро Єременко.



Прибути на змагання наші земляки змогли, завдячуючи спонсорській допомозі міського голови Павла Шимка.



До речі, відкриваючи баскетбольні перегони, очільник міста закликав: „Вдаримо по короновірусу спортом”.



Сергій Кровлайдис,

майстер спорту