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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:39
Серед лютого у мальовничому Мукачево на Закарпатті проводився зимовий Чемпіонат України з легкоатлетичних метань.
У змаганнях взяли участь четверо вихованців Бахмацької ДЮСШ МОН.
Найвдаліше виступив Ілля Саєвський, який здобув срібну нагороду в метанні спису у віковій групі 2005 року народження і молодші.
Антон Лисенко і Марина Дандель зайняли ІV місця, а Ірина Яременко посіла ІХ місце в метанні спису.
Підготував учасників змагань старший тренер-викладач Георгій Небощицький.
Чемпіонат є відбором на кубок Європи з легкоатлетичних метань та перший етап відбору на літні Олімпійські ігри в Японії 2020. Наші легкоатлети на ці змагання не пробилися, поки що...
Віктор Сипливий,
директор ДЮСШ
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