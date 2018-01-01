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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:39

Серед лютого у мальовничому Мукачево на Закарпатті проводився зимовий Чемпіонат України з легкоатлетичних метань.



У змаганнях взяли участь четверо вихованців Бахмацької ДЮСШ МОН.



Найвдаліше виступив Ілля Саєвський, який здобув срібну нагороду в метанні спису у віковій групі 2005 року народження і молодші.



Антон Лисенко і Марина Дандель зайняли ІV місця, а Ірина Яременко посіла ІХ місце в метанні спису.



Підготував учасників змагань старший тренер-викладач Георгій Небощицький.



Чемпіонат є відбором на кубок Європи з легкоатлетичних метань та перший етап відбору на літні Олімпійські ігри в Японії 2020. Наші легкоатлети на ці змагання не пробилися, поки що...



Віктор Сипливий,

директор ДЮСШ