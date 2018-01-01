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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Стартуют и побеждают!

Стартуют и побеждают!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:01

Мои коллеги из ДМК «Гармония» не могли не откликнуться на приглашение на первые в году соревнования всеукраинского уровня, которые состоялись в манеже СумГУ 22 февраля, в прошедшую субботу, в Сумах. Предстоял часовой бег в манеже. На турнир съехались более 700 спортсменов изо всех регионов Украины. Наш клуб представляли Борис Михайлов и Сергей Пулинец. Борис Валериевич «намотал» 14 км, в абсолютном зачете занял ІІІ место, его напарник показал VІ результат.


Неделей ранее порадовала Дарья Михайлова из Парижа, где принимала участие в полуфинале чемпионата Франции по легкоатлетическому кроссу. Стартовала на 8 км, это не первое её участие в этом спортивном мероприятии. Прошлых два парижских забега приносили ей победы, в этот раз довольствовалась ІІІ местом.


Поездка в Сумы состоялась благодаря спонсорской помощи председателя общественной организации «За майбутнє Бахмаччини» Игоря Булаха. Благодарим мецената.


Сергей Кровлайдис,
мастер спорта

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