/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:01

Мои коллеги из ДМК «Гармония» не могли не откликнуться на приглашение на первые в году соревнования всеукраинского уровня, которые состоялись в манеже СумГУ 22 февраля, в прошедшую субботу, в Сумах. Предстоял часовой бег в манеже. На турнир съехались более 700 спортсменов изо всех регионов Украины. Наш клуб представляли Борис Михайлов и Сергей Пулинец. Борис Валериевич «намотал» 14 км, в абсолютном зачете занял ІІІ место, его напарник показал VІ результат.



Неделей ранее порадовала Дарья Михайлова из Парижа, где принимала участие в полуфинале чемпионата Франции по легкоатлетическому кроссу. Стартовала на 8 км, это не первое её участие в этом спортивном мероприятии. Прошлых два парижских забега приносили ей победы, в этот раз довольствовалась ІІІ местом.



Поездка в Сумы состоялась благодаря спонсорской помощи председателя общественной организации «За майбутнє Бахмаччини» Игоря Булаха. Благодарим мецената.



Сергей Кровлайдис,

мастер спорта