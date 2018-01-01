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Підтримаємо команду!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:25

 

 

 

22 лютого в місті Борзна відбулися полуфінальні ігри чемпіонату Чернігівської області з футболу.


Першу гру наші хлопці виграли у господарів «Зміна» (Борзна) з рахунком 3:1.


У другій грі проти «Дев’ятки» (Ніжин), програючи по ходу гри з рахунком 0:3, наша команда змогла вирвати нічию 3:3.


В останній грі проти «Штурма» (Прилуцький район) наші хлопці поступилися з рахунком 1:4, але ця гра уже нічого не вирішувала.


У фінальну частину чемпіонату вийшли дві команди ФК «Бахмач» та ФК «Дев’ятка» (Ніжин).


Фінальні ігри відбудуться 1 березня в місті Чернігів о 10.00.


Запрошуємо всіх бажаючих підтримати свою команду! Також 22 лютого відбулася планова зустріч чемпіонату Чернігівської області з волейболу між командами з міст Семенівка та Бахмач.


Наша команда одержала впевнену перемогу з рахунком 3:0 на нашу користь.


Вітаємо наших хлопців з успіхом та бажаємо і в наступних матчах здобувати тільки перемогу.


Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»

 

 

 

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