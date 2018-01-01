Останні публікації
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Підтримаємо команду!
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:25
22 лютого в місті Борзна відбулися полуфінальні ігри чемпіонату Чернігівської області з футболу.
Першу гру наші хлопці виграли у господарів «Зміна» (Борзна) з рахунком 3:1.
У другій грі проти «Дев’ятки» (Ніжин), програючи по ходу гри з рахунком 0:3, наша команда змогла вирвати нічию 3:3.
В останній грі проти «Штурма» (Прилуцький район) наші хлопці поступилися з рахунком 1:4, але ця гра уже нічого не вирішувала.
У фінальну частину чемпіонату вийшли дві команди ФК «Бахмач» та ФК «Дев’ятка» (Ніжин).
Фінальні ігри відбудуться 1 березня в місті Чернігів о 10.00.
Запрошуємо всіх бажаючих підтримати свою команду! Також 22 лютого відбулася планова зустріч чемпіонату Чернігівської області з волейболу між командами з міст Семенівка та Бахмач.
Наша команда одержала впевнену перемогу з рахунком 3:0 на нашу користь.
Вітаємо наших хлопців з успіхом та бажаємо і в наступних матчах здобувати тільки перемогу.
Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»
Детальніше...