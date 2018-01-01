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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:26

Несколько дней с повышенным интересом следил за спортивными теленовостями. Не потому что принадлежу к страстным болейщикам, просто на коврах спорткомплекса «PalaPellicone» в Риме состоялся Чемпионат Европы по спортивной борьбе. Все от того, что из почти 90 атлетов на итальянские ковры вышли и украинские борцы во главе с нашим земляком - главным тренером сборной команды Украины Григорием Данько.



Ясное дело, репортажи давали скудную информацию, потому с нетерпением ожидал возможности пообщаться с Григорием Владимировичем, чтобы получить ответы, как говориться, с первых рук.



Напомню, Григорий Данько к ответственной должности главного тренера сборной команды Украины по вольной борьбе приступил всего лишь с 1 января прошлого года. Многие знают, что он Заслуженный тренер Украины, бывший успешный спортсмен, ныне - заведующий кафедрой спортивных единоборств и силовых видов спорта Национального университета физического воспитания. Кстати, ещё и депутат областного совета и Почетный гражданин Черниговщины.



- Григорий Владимирович, в меру возможности следил за Европейским чемпионатом, надеялся услышать среди призеров знакомые имена наших борцов. Но бронзу завоевали ранее неизвестные спортмены. Чем объяснить?



- Верно подметили. Не секрет, что спорт подвержен процессу обновления. Действительно, в нашей команде есть маститые атлеты, способные завоевать более достойные награды. Но, согласитесь, на ковер они не будут выходить вечно. Важно уловить момент необходимой смены поколений. Ведь молодежь нужно готовить, процесс неизбежный.



К тому же Рим – место и моего личного становления. Более 40 лет назад именно здесь испытал сладкий вкус победы, с нескрываемой гордостью следил за поднимающимся стягом Родины. А ведь тоже вышел на ковер довольно молодым, почему же не дать шанс сегодняшней молодежи.



Вот они и оправдали доверие. Привыкайте к новым именам, среди них Эрик Арушанян и Василий Михайлов – бронзовые призеры.



- Результатами команды на Чемпионате удовлетворены?



- Главный тренер сборной любой страны может быть довольным, если его подопечные завоюют все золото, серебро и бронзу. Такого не бывает, но стремиться к тому нужно. Прошедший Чемпионат – место подготовки к более весомому спортивному событию. Все меньше времени к началу Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.



У меня к Олимпийским играм особое отношение.



Достиг на спортивном поприще вроде бы немало, был бронзовым призером чемпионата мира 1981 года, тогда же - чемпионом СССР, через год – серебряным, а раньше бронзовым призером чемпионатов СССР. Обладатель Кубка мира, но с Олимпиадой не сложилось.



Сейчас готовимся к лицензионному турниру к Олимпиаде, который состоится в Будапеште. Это уже финишная прямая к токийским борцовским коврам.



Как заметил, медалей Олимпийских игр среди моих спортивных трофеев нет. Несколько поправил дело сын, завоевавший бронзу в Пекине. Тренировал Тараса я. Опыта поприбавилось, надеюсь, помочь ребятам воплотить в жизнь свою мечту.



- Дай Бог, рукоплескала бы вся Украина. В каких еще соревнованиях планируете выступить?



- Днями завершился Международный турнир по вольной борьбе памяти Ованеса Саакяна в Харькове. Это город, где родился выдающийся борец. Шесть раз становился чемпионом Украины, был призером спартакиады народов СССР, стал бы участником Олимпийских Игр, если бы в 25 лет его жизнь трагически не оборвалась.



Не предали забвению его имя, поучаствовали. И не будем забывать главную нашу цель – Токио-2020.



Общался Борис Бобрышев



На снимке: Григорий Данько и Василий Михайлов за несколько минут до «бронзовой» схватки.