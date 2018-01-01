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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бахмачани-призери!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 10:12
У м.Харкові завершився Зональний Чемпіонат України з боксу серед юнаків 2006-2007 р.р.н., який проходив з 27 по 29 лютого. Чернігівську область представляло 19 боксерів, троє з яких вихованці СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Халачев Атанас). Ось результати:
МИХАЙЛЕНКО Михайленко - ІІ місце;
ДАНЬКО Денис - ІІІ місце;
ТЕРТИШНИЙ Андрій - V місце. Вітаємо хлопців та тренера!
П.А. Черненький,
директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»
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