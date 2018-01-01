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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 10:12

У м.Харкові завершився Зональний Чемпіонат України з боксу серед юнаків 2006-2007 р.р.н., який проходив з 27 по 29 лютого. Чернігівську область представляло 19 боксерів, троє з яких вихованці СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ «Колос» (тренер Халачев Атанас). Ось результати:



МИХАЙЛЕНКО Михайленко - ІІ місце;

ДАНЬКО Денис - ІІІ місце;

ТЕРТИШНИЙ Андрій - V місце. Вітаємо хлопців та тренера!



П.А. Черненький,

директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»