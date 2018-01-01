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Від футзалу - до волейболу

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 10:43

Першого березня у місті Чернігів відбулися фінальні ігри чемпіонату Чернігівської області з футзалу.


Путівку в фінальну частину вибороли шість команд.


Дві групи по три команди розігрували між собою переможців, які будуть змагатися за перше місце, другі команди в підгрупах будуть виборювати бронзу.


До першої підгрупи ввійшли команди:
1. м.Короп. 2. м.Бахмач. 3. «Білі Роси» (Понорниця).


До другої:
1. «Фрунзівець» (Ніжин). 2. «Дев’ятка» (Ніжин). 3. Іванів.


Першу гру бахмачани програли «Білим Росам» з рахунком 0:6. Другу гру ми також програли команді Коропа з рахунком 0:4.


«Білі Роси» перемогли м.Короп з рахунком 9:2. Перше місце виборола команда Білі Роси (Понорниця), яка перемогла Ніжинський «Фрунзівець» з рахунком 5:3.


З рахунком 7:5 коропчани перемогли «Дев’ятку» (Ніжин) і зайняв почесне третє місце.


У цей же день наша команда з волейболу провела чергову виїзну гру чемпіонату Чернігівської області з командою «Короп». Наша команда перемогла господарів з рахунком 3:1.
Наступний тур відбудеться в Бахмачі 14 березня о 12.00 в Бахмацькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.


Запрошуємо всіх уболівальників!


Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»

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