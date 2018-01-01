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Від футзалу - до волейболу
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 10:43
Першого березня у місті Чернігів відбулися фінальні ігри чемпіонату Чернігівської області з футзалу.
Путівку в фінальну частину вибороли шість команд.
Дві групи по три команди розігрували між собою переможців, які будуть змагатися за перше місце, другі команди в підгрупах будуть виборювати бронзу.
До першої підгрупи ввійшли команди:
1. м.Короп. 2. м.Бахмач. 3. «Білі Роси» (Понорниця).
До другої:
1. «Фрунзівець» (Ніжин). 2. «Дев’ятка» (Ніжин). 3. Іванів.
Першу гру бахмачани програли «Білим Росам» з рахунком 0:6. Другу гру ми також програли команді Коропа з рахунком 0:4.
«Білі Роси» перемогли м.Короп з рахунком 9:2. Перше місце виборола команда Білі Роси (Понорниця), яка перемогла Ніжинський «Фрунзівець» з рахунком 5:3.
З рахунком 7:5 коропчани перемогли «Дев’ятку» (Ніжин) і зайняв почесне третє місце.
У цей же день наша команда з волейболу провела чергову виїзну гру чемпіонату Чернігівської області з командою «Короп». Наша команда перемогла господарів з рахунком 3:1.
Наступний тур відбудеться в Бахмачі 14 березня о 12.00 в Бахмацькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.
Запрошуємо всіх уболівальників!
Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»
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