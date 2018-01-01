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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 11:20

Надо же, Владимир Шевченко, воспитанник ДМК «Гармония», взобрался на высочайшую гору Южной Америки – легендарную Аконкагуа. Будучи частью горной цепи Анд, Аконкагуа уступает по высоте лишь знаменитой Джомолунгме. Гора взметнулась ввысь на 6962 м, что делает ее самой высокой вершиной Кордильер. Наверное, закономерно, что именно Володя отличился в другом конце Света. Он из спортивной семьи. Брат Виталий – тоже воспитанник ДМК «Гармония». Владимир был чемпионом области по легкой атлетике, а брат разрядник, даже «тянул» на мастера спорта. Родители – педагоги, не только поддерживали увлечение сыновей, но даже не единожды участвовали в наших походах по Крыму.



И вот Володя – гость Аргентины, поднялся на высочайшую вершину Кордильер. Впрочем, взял с собой наш клубный стяг, с которым сфотографировался. Свой подъем специально приблизил под 8 марта, посвятив восхождение девчонкам, девушкам и женщинам к их весеннему празднику. Вот такой своеобразный подарок одноклубницам.



Сергей Кровлайдис, мастер спорта.