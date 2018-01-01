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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 10:48

7-8 березня пройшов 17-й тур відкритої першості м.Бахмача з мініфутболу. Цими вихідними вболівальники побачили одразу два двобої, за перше місце у вищій лізі, між командами «Молодь» і «Ветерани». У суботу було зіграно чергову гру туру, а у неділю перенесений матч 12-го туру. Обидві гри були напруженими і видовищними, напруга тривала до останньої секунди гри!



Нагадаю, що перша зустріч між цими командами, у першому колі, закінчилася перемогою «Ветеранів». Тому «Молоді» потрібно було вигравати двічі, щоб вибороти перше місце, і це їм вдалося. «Молодь» достроково здобула «чемпіонство», з чим їх і вітаємо!!!



ФК «Курінь» переграв ФК «Піски» і зберіг шанс «зачепитися» за третє місце. «Корпус» здолав стрільничан і продовжує боротьбу за перше місце у першій лізі.

Результати ігор і турнірне становище команд:



7 березня, субота

ФК «ДЮСШ-1» 3:31 ФК «Авангард»

ФК «Ветерани» 4:5 ФК «Молодь»

ФК «Піски» 4:6 ФК «Курінь-2»

8 березня, неділя

ФК «Молодь» 6:4 ФК «Ветерани» (перенесена гра 12-го туру)

СК «Корпус» 5:3 ФК «Стрільники»



Олег БАШУК,

спортивний оглядач «Порадника»