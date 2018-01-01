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Головна Категорії статей Спортивна сторінка «Вместе весело шагать по просторам...»

«Вместе весело шагать по просторам...»

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 10:06

Покажіть хоча б одну людину, що не цікавиться своїм здоров’ям. Кожен назве декілька способів його зміцнення. Не так давно в Україні розповсюджується новий вид оздоровлення, що, практично, не має протипоказань. Це скандинавська ходьба. Напевне, бачили «чудаків», що ходять з палками вулицями чи парком. Так і хочеться спитати: «А де ж ваші лижі ?» Не поспішайте. Саме скандинавська ходьба викликає ефективну фізичну активність, задіює найбільшу кількість м’язів людини. При правильній техніці руху досягається розвантаження суглобів стоп, колін і попереку до 30 відсотків, за рахунок включення в роботу грудних м’язів і рук. Із спорядження необхідні лише палки.


Так зародилась група здоров’я «18 +», що об`єднала ентузіастів цього виду оздоровлення в місті Батурин. Ні, це не вік членів групи за паспортом, це стан душі. За позитивними емоціями, за здоров’ям до нас долучаються друзі з Конотопа, Бахмача. Колективні заняття, цікаві маршрути по мальовничих околицях міста, берегами Сейму наповнюють бадьорістю і чудовим настроєм, дають енергію для активного життя. Хто хоче зберегти здоров’я, а хто поправити, зарядитись позитивом, познайомитись із технікою ходьби, а також, із батуринськими «скандинавами», завітайте до нас. Ми завжди всім раді !


Пригадуєте: «Вместе весело шагать по просторам...» Пам’ятайте, здоров’я - це робота !


Сергій Пулінець, м. Батурин

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