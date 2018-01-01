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Кубок наш! 3-ій рік поспіль!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 10:38
13 березня на льодовій арені в м. ровари відбулася традиційна зустріч з хокею на кубок мерів між Х/К Ромни та Х/К Бахмач.
Цей турнір був започаткований у 2018 році. Ці два роки кубок постійно знаходився в нашому місті.
На цю гру наша команда поїхала у такому складі:
1. Гуреев Олександр (воротар)
2. Копа Ярослав
3. Верхоляк Євген
4. Єрохін Володимир
5. Живодір Сергій
6. Малашенко Олександр
7. Кадема Василь
8. Ігнатенко Юрій
9. Мицик Микола
10. Власенко Сергій
11. Макаренко Ігор
Як завжди, ми традиційно пропустили першу шайбу. Потім потихеньку вирівняли ситуацію, і гра пішла за нашим сценарієм.
Кінцевий результат гри 15:7 на користь нашої збірної.
Команда дуже вдячна міському голові Павлу Шимку за матеріальну підтримку, а також всім своїм вболівальникам.
Матч-реванш відбудеться після закінчення карантину.
Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»
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