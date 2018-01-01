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Щира вдячність

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 10:00

Діти ДЮСШ 2008-2009 р.н висловлюють щиру подяку за надану спонсорську допомогу у придбанні футбольної форми та екіпіровки. Подяка - міському голові Шимку П.М., депутатам міської ради; приватним підприємцям Слабченко В. і Соболєву О.; Булаху Ігорю – голові громадської організації «За майбутнє Бахмаччини»; Сторублеву Я. (КМС-285). Також дякуємо батьку - Роговому Олегу, за організаторські здібності. Ми були приємно здивовані, що в наш нелегкий час існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця! Ваша допомога – це додатковий стимул до ще успішніших виступів.


В народі говорять, що добра людина - це щаслива родина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Ця підтримка – свідчення небайдужого ставлення до проблем спорту в нашому містечку.


Нехай Господь сторицею віддячить за ваше розуміння, підтримку і за частку душі, подаровану нам!


З вдячністю та повагою, тренер Шарій Руслан
Миколайович,юні футболісти та батьки.

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