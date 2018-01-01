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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Стартував Чемпіонат Бахмацького району
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 10:30
Футбольний турнір розпочався 7-го червня, на свято Трійці.
У всіх чотирьох матчах гості здобули перемогу. Тур видався доволі результативним, команди забили 16 голів одразу.
Один гравець зробив хет-трик, а троє футболістів відзначилися дублем. До вашої уваги турнірна таблиця і результати першого туру
Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»
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